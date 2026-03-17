Viajará unos días antes para afinar la coordinación con la federación inglesa y la logística de una preparación que mezcla retornos simbólicos, como el de Fernando Muslera, y con casos a seguir de cerca, como el de Darwin Núñez.

Más que una simple gira amistosa, los partidos ante Inglaterra y Argelia serán el último gran examen de la selección de Marcelo Bielsa antes de definir la lista para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. “Estoy viajando un poco antes porque hay algunas reuniones de coordinación con la Federación Inglesa y también una reunión por intercambio metodológico”, señaló Jorge Giordano, previo a partir hacia Inglaterra, para comenzar la preparación de Uruguay hacia la última doble fecha FIFA previa al Mundial, que empieza en junio.

La selección que dirige Bielsa enfrentará a su par de Inglaterra en Wembley el próximo 27 de marzo a las 16.45 de nuestro país y a la selección de Argelia el 31 de marzo a las 16.30 en Italia, ambos encuentros con transmisión, en principio, de AUF TV.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) comunicó a los clubes correspondientes la reserva de futbolistas que podrían ser convocados en la última citación previa a la máxima cita. Si bien la lista no ha sido pública, Giordano fue consultado sobre la reserva de Fernando Muslera, quien en cierto momento había decidido mantenerse al margen de la Celeste. “Fue una charla entre el entrenador y Muslera, y se disparó la reserva, eso es lo que sucedió”, alcanzó a contestar el director deportivo de la selección uruguaya. “Fernando había puesto una pausa a su ciclo en la selección; cuando fue elegible de vuelta, el entrenador tomó la decisión de reservarlo”.

La delegación celeste viajará en dos tandas, directo a Londres. La primera partirá el jueves 19 y la segunda, el sábado 21. Los entrenamientos serán en el Sobha Realty Training Centre, la ciudad deportiva del Arsenal. Sobre las reservas y las futuras convocatorias, el director deportivo manifestó que “evidentemente un elemento de evaluación para convocar es la competencia, entonces cuanto más jugás, más posibilidades tenés de que te vea el entrenador”. Al mismo tiempo, expresó que “hay jugadores que compiten poco y en la selección juegan muy bien, no hay un procedimiento único”.

En el caso de Darwin Núñez, dijo que lo siguen muy de cerca, “que, lamentablemente, el equipo decidió sacarlo de una competencia, lo que evidentemente preocupa, pero tenemos la tranquilidad de que hay un período de adaptación previa al Mundial que le va a permitir llegar de la mejor manera”.

Uruguay se quedará en Londres hasta el lunes 31, día en el que está previsto el viaje a Italia para jugar ante Argelia en el Allianz Stadium de Turín, donde juega la Juventus. Marcelo Bielsa brindará una conferencia de prensa el jueves 26 a las 19.00.