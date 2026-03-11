El sólido equipo pedrense enfrentará en el partido definitorio, en Medellín, al DIM el jueves a las 21.30. Si gana, clasifica. Si empata, se define por penales. Y si pierde, va a la Sudamericana.

Nadie lo pensaba. Ni los muchachos que no pudieron usar la cancha el 24 de diciembre de 1935 en el colegio San Isidro de Las Piedras y cruzaron para la plaza para emanciparse y generar un grupo, un club. No lo pensaba el tendero de la esquina cuando negoció con la Industria Lanera del Uruguay, metiéndose en una compra de cientos de ovillos de lana que no iba a vender en un año, para que sus hijos y los otros botijas tuvieran camisetas proveídas por la propia ILDU y que el cuadro tomara ese nombre. No lo pensaban Vivian Trías y los hermanos González Ruiz cuando, una década después, el club precisaba un nombre oficial para su personería jurídica e impulsaron el nombre de Juventud Socialista, el que, al final, después que la asamblea levantó la mano quedó en solo Juventud. No lo pensaban los muchachos que jugaban en la Liga Regional del Sur. No lo pensaban los que en la década del 80 decidieron dar el paso al vertiginoso andarivel de la Asociación Uruguaya de Fútbol. No lo pensaban los que paso a paso fueron ascendiendo hasta llegar a la A. Nadie lo pensaba.

Nadie lo pensaba hasta que el cuadro del pueblo, el de la vida metropolitana mezclado con el aire de aldea, el que viaja con la STM y ahora sueña con aviones, empezó a jugar la Libertadores, y entonces viene etiquetando partido a partido los momentos más brillantes de su historia, grande en la vida del pueblo, nuevita en el mundo.

No hay un error en la concepción y redacción de esta idea porque ya lo hayamos escrito antes, pero el de el jueves, así como lo ha sido el de los últimos cinco jueves, es el partido más importante de la historia de Juventud de Las Piedras, y lo es primero por la competencia, por la gloria deportiva, por el juego, que es el mismo de aquella pelota que no pudo correr en la cancha de los salesianos esa tórrida tarde de 1935, como la de esta globa con un diseño moldeado por alta frecuencia para una excelente retención de forma, 12 paneles para una gran aerodinámica y un exterior con textura 3D para mayor durabilidad.

El partido de vuelta de la tercera fase de la Libertadores 2026 que se jugará el jueves a las 21.30 en el Atanasio Girardot de Medellín le dará a su ganador, en los 90 o en los penales, el pase a la fase de grupos del mayor torneo de clubes de América, mientras que quien pierda pasará a jugar al menos los seis partidos de la serie de la Copa Sudamericana. Esta instancia histórica tiene, además, un premio de carácter económico absolutamente inusual para el cuadro de Las Piedras, dado que si sigue en la Libertadores sumará a sus ingresos que viene sumando desde la primera fase –1.500.000 de dólares– la apreciable cifra de 3.000.000 de dólares, con el agregado de que cada victoria en la fase de grupos –no importa dónde, si de local o visitante– suma de 330.000 dólares.

Si Juventud no saliera airoso de Colombia pasará a jugar la fase de grupos de la Sudamericana, en donde ya tendrá un mínimo de 900.000 dólares por esos seis encuentros.

Despacito y por Las Piedras

Podrá discutirse y se podrán encontrar argumentaciones para avalar o poner en cuestión esta afirmación, pero Juventud de Las Piedras es, en lo que va del 2026, el mejor equipo del fútbol uruguayo, y seguramente está a la altura de los clubes que en estos dos meses han competido en las contiendas de la Conmebol. Increíblemente, hasta el domingo Juventud no había ganado en el Apertura, jugando en los cinco partidos con un equipo alternativo por aquello de los cinco jueves históricos de los albicelestes en la Copa. Fue ese día, en el estadio Artigas de Las Piedras, que venció inapelablemente, otra vez con una oncena alternativa, a Nacional por 3-1, cuando la crítica especializada en general pudo sopesar la capacidad de juego de los pedrenses. Es triste que para conseguir masividad de aprobación y de confianza haya que ser partenaire de Nacional o Peñarol, siendo que este mismo club ha jugado cinco partidos de Libertadores en donde primero habrá sorprendido a los que no esperaban sus buenos desempeños y su respuesta de competencia; después, tras la gran victoria en Quito ha dejado en claro que son más que aprobables sus niveles de competencia, pero así son las cosas.

Con esa seguridad es que Juventud llega a Medellín con posibilidades reales de poder avanzar. Hay tres patas en las que se apoya esta expectativa: la más reciente y concreta es la del partido jugado una semana atrás en el Parque Central cuando empataron 1-1; la otra es la suma de partidos y resultados de Juventud en esta Copa siempre definiendo de visita y sin nunca haber ganado de local, y la tercera –la más alejada de la big data, métricas y analítica de goles esperados, pases completados y duelos ganados– es la sensación que deja ese equipo, que en sus encuentros anteriores ha variado apenas dos veces en su oncena entrante, y solo han jugado como titulares 13 futbolistas desde la irrupción de la Joyita Pablo Lago, el juvenil de 19 años titular desde el segundo encuentro que no pudo estar en la ida de esta llave final por estar suspendido. Cuando no estuvo Lago, jugó otra de las promesas del club, Gonzalo Gómez.

Al viajar hacia Colombia, el técnico Sebastián Méndez expresó que ya sabe cómo será su oncena, pero que primero se lo comunicaría a sus jugadores. La especulación con mayor probabilidad es que juegue con Sebastián Sosa, Federico Barrandeguy, David Morosini, Patricio Pernicone, Emmanuel Mas, Leonel Roldán, Rodrigo Chagas, Renzo Sánchez, Lago, Agustín Alaniz y Bruno Larregui. Deportivo Independiente de Medellín tuvo libre el pasado fin de semana en la liga colombiana, lo que no le permitió salir de su fea posición –marcha en el puesto 16 con apenas un triunfo en nueve partidos– ni tampoco estrenarse como ganador en el Atanasio Girardot, en donde no ha podido ganar en todo el año después de cuatro localías por la Liga Betplay y una por Libertadores ante Liverpool. El Gigante de la Montaña podrá recuperar para este partido a Daniel Londoño y Jhon Montaño, así como esperarán hasta último momento a Baldomero Perlaza, pero seguramente ninguno de ellos esté entre los 11 titulares de Alejandro Restrepo, que repetiría con los uruguayos Salvador Ichazo, que ha sido fundamental en la Libertadores, y Enzo Larrosa, goleador en el partido anterior ante Juventud. Probablemente arme su oncena con Ichazo; José Ortiz, Kevin Mantilla, Malcom Palacios; Esneyder Mena, Didier Moreno, Halam Loboa, Alexis Serna, Frank Fabra; Francisco Fydriszewski y Larrosa. El partido se podrá ver por ESPN y Disney Plus y será dirigido por los paraguayos Juan Benítez con Eduardo Cardozo y Milciades Saldivar.