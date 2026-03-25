La carrera por etapas más importante del país comenzara este jueves y terminará el domingo 5 de abril.

Este martes se realizó el lanzamiento de la 81ª Vuelta Ciclista del Uruguay. La competencia por etapas tendrá su inicio este jueves 26 de marzo frente a la Intendencia de Montevideo, mismo lugar donde terminará el 5 de abril. La prueba, la más antigua por etapas del país, tendrá 12 etapas en 11 días, con más de 1.700 kilómetros en su característico paso por varios departamentos.

La edición 2026 llegará con una cobertura especialmente reforzada: las etapas se podrán ver en vivo por Antel TV, sin costo y en exclusiva para todos los usuarios de Antel, tanto de datos móviles como de internet hogar; y también a través de la pantalla de la televisión pública (la señal 5.2 que corresponde a Canal 5). Además, en esa dirección, el Comité Olímpico Uruguayo y la Federación Ciclista Uruguaya coproducirán la transmisión radial que se emitirá por Radio Uruguay y toda su red de retransmisoras en el interior del país. Las emisiones comenzarán todos los días a las 9:00 horas, y se extenderán hasta la finalización de la etapa.

Como si esto fuera poco, la Vuelta estará disponible en streaming mediante las plataformas digitales de los medios públicos, lo que permitirá seguir el desarrollo de la competencia desde cualquier dispositivo conectado. Esa oferta incluirá emisiones en vivo, repeticiones, clips con los momentos destacados y cobertura en redes sociales con resultados, clasificaciones y testimonios de los protagonistas.

El lanzamiento contó con autoridades del Comité Olímpico Uruguayo, de la Federación Ciclista Uruguaya y representantes de los equipos, que destacaron el doble valor deportivo y cultural de la carrera en su 81ª edición. También se subrayó el carácter especial de este año por los 75 años de la Malla Oro, símbolo del líder de la clasificación general y prenda histórica del ciclismo uruguayo.