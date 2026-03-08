Federico Barrandeguy, de Juventud de Las Piedras, tras convertir el primer gol de su equipo durante el partido ante Guaraní, el 26 de febrero, en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción.

Desde 2005 hay una instancia inicial, y desde 2017 son tres las fases.

La participación de Juventud de Las Piedras, convirtiéndose en el primero de los 20 clubes uruguayos que han jugado la Libertadores en ganar los dos primeros partidos como visitante, nos ha hecho mover los expedientes y repasar las participaciones de uruguayos antes de llegar a los grupos.

Es cierto que nunca un club AUF llegó a los grupos atravesando tres fases –tengamos en cuenta que así se clasifica recién a partir de 2017–, pero antes, sin embargo, hubo llaves directas de clasificación a los grupos, y les costó mucho a los uruguayos, que con Racing rompió la galleta en 2008, para después dar paso a pocos éxitos desde el arranque: solo lo volvieron a conseguir Peñarol, Nacional y River Plate.

Siendo claros, desde que se avanza en tres fases nadie ha llegado hasta ahora; han atravesado dos fases Defensor Sporting –que lo hizo por un reclamo de puntos, y además aún no se llegaba directamente a la Sudamericana si se perdía el pase a la Libertadores– y ahora Juventud.

Largo camino, poca recompensa

La primera fase de la Libertadores como clasificatoria a los grupos comenzó en 2005. Fue Peñarol el primero en jugarla. El rival fue Liga de Quito y pasaron los ecuatorianos. La ida en el estadio Casa Blanca fue 3-0 a favor de los locales. Los aurinegros lograron anotar cuatro goles en Montevideo, pero el gol de visitante en el Centenario le dio la clasificación al club de la capital de Ecuador.

La primera fase de la copa no fue positiva para el club uruguayo que la disputó en 2006. Defensor recibió en Uruguay a Santa Fe de Colombia. El resultado 2-2 dejó las cosas complicadas para el violeta, que no salió del empate sin goles en la vuelta.

Los dos años posteriores nuevamente dejaron a charrúas eliminados. En 2007, Danubio se cruzó con Vélez Sarsfield. La franja sufrió un resultado global de 5-1. Wanderers logró ser uno de los representantes de Uruguay en 2008. En el camino tenía a Cienciano de Perú. Los miles de metros sobre el nivel del mar de la ciudad de Cuzco fueron decisivos para que el bohemio no avanzara. En 2009 la historia se volvió a repetir: Independiente Medellín goleó a Peñarol en Colombia 4-0 y sentenció la llave, que se cerró con un 0-0 en el Centenario.

La historia la quebró Racing de Sayago. La escuelita, en 2010, superó a Junior de Barranquilla con un marcador global de 4-2, para luego hacer una más que aceptable instancia de grupos. Racing, segundo en su serie, quedó afuera de octavos por el ingreso directo a dicha fase de los dos clubes mexicanos que habían quedado fuera en la edición anterior por el brote de la gripe H1N1.

De las cuatro competencias posteriores, dos fueron clasificación y dos eliminación. Estos últimos fueron Liverpool –ante Gremio– y Defensor, frente a Olimpia de Paraguay. Los dos que avanzaron fueron Peñarol y Nacional. Los aurinegros golearon a Caracas en 2012 y los tricolores superaron a Oriente Petrolero de Bolivia.

Para 2015 fue el turno de Nacional, que quedó eliminado en el inicio ante Palestino de Chile. En 2016 fue River Plate el que logró llegar a la fase de grupos tras eliminar a Universidad de Chile.

Ninguno ha contado hasta tres

Fue en 2017, ya sin los mexicanos, cuando la Conmebol decidió que los diez países sudamericanos participaran con más clubes hasta llegar a los 32 de los ocho grupos, y fue así que por primera vez se incluyó una clasificatoria de tres fases hacia los grupos. Fue Wanderers el que arrancó en la primera fase y eliminó a los bolivianos de Universitario de Sucre, pero en la segunda cayó estrepitosamente ante The Strongest. Ese año el que empezó en segunda fase fue Cerro, que perdió con Unión Española.

En 2018 fue otra vez Wanderers el que se inició en la fase 1, pero otra vez quedó ahí tras perder con Olimpia. Nacional entró en segunda fase y llegó a los grupos luego de eliminar a Chapecoense y Banfield.

Para 2019, Defensor estuvo cerca de avanzar en las tres fases, pero se quedó en la última. Arrancó en enero eliminando a Bolívar de La Paz, consiguió derrotar a Barcelona de Guayaquil por alineación indebida de los ecuatorianos, pero después no pudo con Atlético Mineiro, que en la segunda fase había eliminado a Danubio.

En la de 2020, la de la covid, las fases iniciales se jugaron antes de los tapabocas, pero Progreso, en la fase inicial ante Barcelona, y Cerro Largo, en la segunda ante Palestino, quedaron tempranamente eliminados. Al año siguiente, con la vacuna a cuestas, Liverpool arrancó en primera fase y cayó ante Universidad Católica de Quito, mientras que en la segunda fase Wanderers perdió con Bolívar. Para la edición de 2022, los dos debutantes quedaron afuera por poco: Torque perdió por penales en primera fase con Barcelona –como se ve, repetidísimo rival de los uruguayos– y en segunda fase Plaza Colonia cayó por diferencia de goles con The Strongest.

En 2023 Boston River avanzó en primera fase ante los venezolanos de Zamora, pero no pudo en la segunda con Huracán de Parque Patricios. Tampoco pudo en segunda fase Deportivo Maldonado, que fue eliminado por Fortaleza de Brasil.

En 2024, Defensor quedó eliminado por penales en primera fase con Carabobo de Venezuela, y Nacional, que comenzó en la segunda, venció primero a los mismos venezolanos y después por penales al Always Ready de El Alto. El año pasado otra vez Defensor tropezó de arranque con venezolanos, perdiendo los dos partidos con el Monagas, y en la segunda fase Boston River le ganó a Ñublense y después perdió ajustadamente con Bahía.