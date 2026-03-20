El fondo se solventará con el ingreso por derecho de imágen que, según el acuerdo con la AUF, tras estar establecidos los nuevos ingresos, alcanza unos 2.500.000 dólares que equivalen a un 4% del contrato de derechos de televisión.

Desde hace algún tiempo, los futbolistas uruguayos pelean por los derechos de imagen. Todo un concepto sobre la mesa de los uruguayos y las uruguayas. Podemos remontarnos a la pelea de Más Unidos Que Nunca, que empezó a gestarse alrededor de 2015, un movimiento masivo de futbolistas que derrocaron una directiva instalada que apoyaba los intereses de la empresa que ostentaba los derechos de transmisión del fútbol uruguayo, y no los de su masa social. Incluso, tras esa disputa, que tuvo marchas de futbolistas y hasta puso en discusión el fútbol uruguayo en el parlamento, Tenfield dejó de pagar el derecho de imagen a la Mutual.

La cifra en ese entonces correspondía, según Mitchel Duarte, secretario de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP), al 1 % de lo que pagaba por [derechos de televisación], porcentaje bastante menor a lo que se recaudará a partir de la reciente licitación.

Después que la lucha se disipó, que una nueva directiva que representa los intereses de los futbolistas y las futbolistas se instaló por estatuto, llegó la licitación de la AUF, que puso sobre la mesa -después de los derechos-, los números. Hace algún tiempo, la diaria conversó con Sergio Pérez, exfutbolista, integrante de la directiva de la MUFP, que adelantó el plan que en la noche de ayer se puso definitivamente en marcha, el plan del fondo de retiro para los futbolistas.

En asamblea, los futbolistas votaron por unanimidad la creación del Fondo de Retiro, que deriva del regreso a las arcas del gremio del importe por derecho de imagen. Dicho importe creció, obviamente, por las cifras, pero alcanzó además un 4%, con respecto al 1% que pagó durante algunos años el monopolio de Tenfield y que dejó de pagar en 2016, como señaló Matías Pérez en su momento, también en conversación con la diaria.

“Se les da la posibilidad a futbolistas de cobrar un derecho de imagen de acuerdo a lo que generan”, señaló Pérez, exfutbolista de Peñarol, entre otros equipos, actual representante de los futbolistas dentro de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). En el nuevo paradigma de la televisación, los futbolistas, además, levantaron una medida que se extendió desde el 2016, la de no hablar con la televisión después de los partidos. De esta manera, las voces de los protagonistas volvieron a las pantallas, algo que fue celebrado y analizado por Diego Scotti, presidente del sindicato, antes de señalar que “se estaba explotando indebidamente un derecho”.

Para expresar con cabalidad el sentimiento del acuerdo logrado, la diaria habló con algunos de los involucrados. Andrés Lamas, exfutbolista, Damián Frascarelli, arquero de River Plate, y Coco Pablo Lacoste, capitán de Albion, expresaron conformidad y alegría por el nuevo paradigma. Los tres estuvieron presentes en la pasada Asamblea General Extraordinaria de la Mutual en la que se aprobó el acuerdo con AUF de 2.500.000 dólares por año hasta 2029 y, por consiguiente, la creación del fondo que empezará a regir con los jugadores que dejaron la actividad a partir de 2025.

Palabra de futbolista

El Zurdo Lamas, exfutbolista surgido de las más gloriosas categorías menores de Defensor Sporting, se hizo presente en la casa de la Mutual ubicada en la calle Rivera para celebrar el acuerdo y el porvenir. En diálogo con la diaria, dijo: “Fue un proceso tan largo, con tantas puntas que no es fácil resumirlo. Lo que más siento es orgullo, por mí, por lo que me esforcé por una causa que creía justa, y siento ese mismo orgullo por mis compañeros. Sobre todo por aquellos que empezaron el movimiento Más Unidos Que Nunca. Hoy tenemos una mutual mucho más organizada, que brinda muchos servicios a los futbolistas, lo que implica mucho más trabajo. Los derechos de imagen fueron un caballito de batalla, pero el fuego que nos quemaba por dentro era la injusticia, de saber que este fútbol daba para más, que nos estaban mintiendo, que es mentira que este fútbol es pobre”.

El exzaguero agregó que “detrás de esa lucha y de esa convicción, recibimos todo tipo de denostaciones, de humillaciones, de los incrédulos y de los contras, títeres, operetas. Y nosotros nos mantuvimos firmes, pensando: ¿lograremos esta utopía? ¿Estaremos en lo correcto? El mundo te dice que vos no podés ser distinto, que te tenés que adaptar, y nosotros nos salimos de ese esquema”. Diez años después de aquel movimiento, dice Lamas, “no sé si hay un caso en el mundo en el que los propios integrantes del gremio hayan conseguido una mejora, no solo para el gremio, sino para la industria en la que trabajan, que es el fútbol, cultura máxima de nuestro país. Hay muchas cosas por las que hay que seguir luchando, pero ganamos, ganamos”.

Damián Frascarelli, arquero de River Plate, señaló a la diaria que lo que se consiguió “terminó de definir algo que comenzó hace diez años o más. Al jugador de fútbol se lo llevaba como ganado, como por un tubo, pero el fútbol nuestro valía mucho más y el futbolista era el principal material. Nadie lo miraba de esa manera y solo los bolsillos de algunos engordaban. Gracias a esa lucha, que incluso puso a 600 futbolistas a cortar la calle Rivera para dar una señal al mundo, esos jugadores enfrentaron algo que parecía imposible; no les importó dar la cara, poner el pecho. Les importó la lucha y el sacrificio”, expresó.

Coco Pablo Lacoste, figura en el ascenso de Albion y líder en su arribo a primera división, dijo haberse ido de la Asamblea “con sensación de felicidad, de satisfacción, más allá del acuerdo, de la parte económica, sino en cuanto al reconocimiento del derecho” Eso fue un golazo. Un derecho adquirido, que existió siempre, que fue la insignia de todo el movimiento Más Unidos Que Nunca. Es importantísimo que se reconozca, que quede instalado para las próximas generaciones; es ese el valor”.