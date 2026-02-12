El presidente de la Mutual de Futbolistas Uruguayos fue contundente al afirmar que antes “se estaba explotando indebidamente un derecho”; los entrenadores también están dando declaraciones y esperan firmar el acuerdo la próxima semana.

Para el período 2026-2029 que establecido un nuevo escenario comercial del fútbol uruguayo. Los derechos de televisación fueron a licitaciones, que se hizo larga y con ciertas asperezas pese a que se consiguió el objetivo de elevar considerablemente el valor de producto.

Se esperaba que los contratos estuvieran firmados a principio de año, pero a mediados de febrero eso todavía no sucedió. Ya se jugó la Copa de la Liga, la Supercopa y la primera fecha del Apertura. Por el momento hay acuerdos provisorios para televisar los contenidos, esperando la confirmación de todo lo arreglado. Se estima que se estamparán las rúbricas la próxima semana.

Desde los grupos de interés ya se ven algunos cambios de postura. Por ejemplo, jugadores y entrenadores están dando notas en las transmisiones televisivas, antes y después de los partidos, algo que hace un tiempo no estaban haciendo.

En el marco de un entrenamiento de la Mutual de Futbolistas Profesionales en el Club de Golf del Cerro, Diego Scotti, presidente del gremio de jugadores, contó su sentir a la diaria sobre el momento que se está viviendo en el fútbol uruguayo: “Estamos contentos porque veníamos peleando por algo de nuestro fútbol, de esa descompensación entre lo que el fútbol generaba y lo que realmente recibía. Hace diez años que estábamos liderando este cambio necesario, pensando en lo mejor, de 17 millones de dólares por año pasamos al ingreso de 67 millones. Eso habla a las claras que quedamos rezagados por malos acuerdos por un montón de tiempo. Todavía estamos en la etapa inicial, ojalá que, de a poco, muchas cosas cambien, que cuidemos al hincha, al producto y a todos los trabajadores que estamos dentro del fútbol, entre ellos los futbolistas que son quienes nosotros representamos”.

La lucha está en la recta final del mojón tan esperado: “Falta cerrar los acuerdos. Todo muy sobre la hora, a la uruguaya. Desde nuestro lugar hemos colaborado, siempre estamos alineados a una salida consensuada de todas las partes, ojalá la próxima semana ya quede todo plasmado y empecemos a disfrutar de este cambio. Creo que desde ahora en más todo es positivo”.

Los futbolistas volvieron a hablar en las transmisiones televisivas, para Scotti eso es algo: “Muy positivo”, el presidente explicó la decisión: “Hacía muchísimos años que no hablábamos, obviamente se nos estaba explotando indebidamente un derecho. Nos pareció que, dado este cambio y las instancias que estamos negociando, era oportuno dar entrevistas, mostrar apertura desde ahí. La gente dice que está bueno escuchar a los jugadores”.

Sobre los destinos de los nuevos ingresos, contó: “Ahora viene la parte de gestionar hacia dónde van a ir esos recursos. Tenemos adelantado un fondo de retiro. En lo que va a los clubes, nosotros no tenemos dudas que tienen que pagar en tiempo y forma, a nivel de infraestructura tienen que haber mejoras a corto y mediano plazo. Siempre apostando a construir, a sumar, los que estamos gestionando las distintas instituciones vamos a seguir trabajando con mucha responsabilidad en busca de esas mejoras que anhelamos desde hace mucho tiempo”.

Para cerrar habló de la perspectiva a futuro: “A partir de ahora, cerrar los acuerdos y que todo fluya de buena manera, con todas las partes apostando a construir el fútbol uruguayo en todos los aspectos. Es un entretenimiento, hay que cuidar el espectáculo, y que los trabajadores cobren en tiempo y forma, que hagan sus tareas en buenas condiciones que es básico”.

Los entrenadores a la espera

La Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol (AUDEF) también tiene un acuerdo avanzado con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para conseguir un porcentaje de los ingresos por derechos de televisión en concepto de derecho de imagen.

Manuel Keosseian, miembro de la directiva gremial, dijo a la diaria que están “sentadas las bases” desde una reunión que hubo con Ignacio Alonso, presidente de la AUF, antes del viaje del mandatario a China. Se espera otro encuentro para la semana que viene con el objetivo de firmar lo acordado.

El entrenador recalcó “que había buena predisposición de ambas partes, pienso que se va a llegar a un acuerdo”.