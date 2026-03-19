El club La Proa está disputando esta semana, en Montevideo, un torneo internacional cerrado (ITT) que puede marcar un antes y un después para el ajedrez uruguayo: por primera vez el club se propone organizar de forma sistemática, uno cada cuatro meses, eventos que otorguen normas para el título de Maestro Internacional.

El ITT “La Proa de Fiesta” reúne a diez ajedrecistas, cinco extranjeros y cinco uruguayos, todos de alto nivel. Participan los uruguayos Facundo Vázquez, Bernardo Roselli Mailhe (ambos IM*), Manuel Larrea (FM), Álvaro Guerrero y Nicolás Kulik (MN los dos), junto a los argentinos Adolfo Paris, Ian Ocampos y Facundo Quiroga (IM) y a los brasileños Matheus Mendes Domingues Ribeiro y Mathías Andre Casalaspro (ambos FM). La presencia de titulados internacionales y nacionales permite que el certamen reúna las condiciones exigidas para que los jugadores puedan obtener normas de Maestro Internacional si cumplen determinados resultados.

El torneo comenzó el lunes en el espacio Colabora, donde se disputan las rondas de lunes a viernes, y se cerrará el fin de semana en la Casa del Vecino, en el club Misterio, en el barrio Buceo. Allí el ITT se integrará a una actividad más amplia que la organización bautizó “La Proa de Fiesta”, con un abierto que llevará la participación total de más de 100 jugadores, en una jornada pensada para abrir el ajedrez de alto rendimiento a la comunidad.

Desde La Proa explicaron a la diaria que se trata de torneos costosos y difíciles de organizar, pero subrayan que el objetivo es sostenerlos en el tiempo como política deportiva, para que los mejores ajedrecistas del país no dependan únicamente de invitaciones o viajes al exterior para avanzar en su carrera. La intención del club es combinar la presencia de referentes históricos, como Bernardo Roselli, con nuevas generaciones que ya pelean por normas y títulos, en un entorno competitivo exigente pero cercano.

Qué significan IM, FM y MN IM (Maestro Internacional) Título de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) por debajo de Gran Maestro (GM) y por encima de Maestro FIDE. Se obtiene alcanzando un determinado Elo y sumando “normas” en torneos cerrados o abiertos que cumplan requisitos de nivel y variedad de rivales. FM (Maestro FIDE) Título FIDE que reconoce un alto rendimiento competitivo y un Elo establecido. No exige normas como el de Maestro Internacional, pero sí llegar a una fuerza de juego sostenida en competiciones oficiales. MN (Maestro Nacional) Título que otorgan las federaciones nacionales —en este caso, la uruguaya— a jugadores que superan ciertas marcas de Elo o resultados en el ámbito local. Es un reconocimiento al nivel alcanzado dentro del país y, muchas veces, un paso previo hacia los títulos FIDE.