En Quito las celestes juegan ante las locales en un partido que se puede ver en directo por Youtube.

Este sábado a las 14.45 en Quito la selección uruguaya femenina disputará su segundo amistoso ante la selección ecuatoriana, en el marco de las fechas FIFA. El equipo dirigido por Ariel Longo jugó el miércoles su primer amistoso y ganó de muy buena manera a la selección ecuatoriana 3-2, en un partido que tuvo goles de principio a fin y en el que Uruguay fue siempre superior en la cancha y en el marcador.

A los 3’ la palmirense Esperanza Pizarro aprovechó un error en la salida ecuatoriana y de zurda colocó el 1-0. Lo empataron las de la tri de penal después de que la pelota diera en la mano de la también palmirense Sofía Ramondegui. Nayely Bolaños puso el 1-1 apenas a los 7’. El triplete del ataque uruguayo funciona muy bien: Esperanza, Wendy Carballo y Belén hacía tiempo que no jugaban juntas, porque Esperanza Pizarro había sufrido un problema muscular en Deportivo La Coruña. Belén Aquino recibió un posteo de la capitana Pamela González y se la pudrió en el ángulo a la arquera local para poner el 2-1 ya en el primer tiempo.

En la segunda parte, otra vez Nayeli Bolaños colocó el 2-2 y después de muchos ataques uruguayos llegó al final el merecido 3-2, con Aquino cabeceando a las redes. Cada vez que esta generación de celestes sale al campo, se ve un equipo consolidado, incluso cuando hay cambios en sus líneas como esta vez, que Longo alineó a Agustina Sánchez; Laura Felipe, Sofía Ramondegui, Fátima Barone y Juliana Viera; Ximena Velazco, Pamela González y Solange Lemos; Wendy Carballo, Belén Aquino y Esperanza Pizarro.

Preparando con altura

El partido se podrá ver en directo en el canal de Youtube de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Es una prueba para los dos durísimos encuentros que en una altura superior a la de Quito (2.800 metros sobre el nivel del mar) tendrá nuestro representativo en las eliminatorias para el Mundial de Brasil 2027. En poco más de un mes, el 10 de abril, jugará en los 3.400 metros sobre el nivel del mar en Cuzco ante Perú, el 14 de abril subirá aún más, a los casi 4.000 de El Alto para enfrentar a Bolivia, y el 18 cerrará la disputa de esos 12 puntos fundamentales en el Centenario recibiendo a Chile.

Este torneo, que por primera vez funciona como eliminatoria sudamericana específica rumbo al Mundial de Brasil 2027, otorga dos cupos directos para las campeonas y subcampeonas, y un repechaje intercontinental para quienes terminen en tercer y cuarto lugar. El formato es a una rueda, pero jugando un partido en casa y otro u otros de visita (o viceversa).

Uruguay por ahora marcha octavo, con dos empates en tres partidos, en los que increíblemente pudo haber ganado los tres. Va por mejorar en la tabla para tratar de llegar a puestos de clasificación, porque el torneo lo lidera Venezuela con ocho puntos, pero en la segunda colocación están Argentina y Chile con siete unidades.

De las 23 jugadoras que están participando en esta preparación, tenemos solo tres que participan en el torneo uruguayo (Villanueva, Olivera y Gómez) y las otras 20 son de ligas extranjeras.

El plantel está integrado por Agustina Sánchez (Belgrano, Argentina), Josefina Villanueva (Nacional), Fátima Barone (Querétaro, México), Camila Baccaro (Boca Juniors, Argentina), Sofía Ramondegui (River Plate, Argentina), Yannel Correa (Alhama El Pozo, España), Juliana Viera (East Carolina Pirates, Estados Unidos), Laura Felipe (Cruzeiro, Brasil), Stephanie Lacoste (Universitario, Perú), Fátima Traversaro (Atlético Baleares, España), Sindy Ramírez (Racing, Argentina), Pamela González (Racing Power, Portugal), Ximena Velazco (DUX Logroño, España), Ángela Gómez (Bahía, Brasil), Luciana Gómez (Belgrano, Argentina), Solange Lemos (León, México), Pilar González (Talleres, Argentina), Esperanza Pizarro (Deportivo La Coruña, España), Wendy Carballo (Bahía, Brasil), Belén Aquino (Corinthians, Brasil), Sofía Oxandarabat (Universitario, Perú), Manuela Olivera (Liverpool) y Agustina Gómez (Liverpool).