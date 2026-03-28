Leonel Rodríguez, de Club Náutico y de Pesca Boca de Cufré. Ganador. Llegada de la Etapa 2 San José - Paso de los Toros, de la 81ª Vuelta Ciclista del Uruguay. foto: FCU / Guillermo Legaria - Agencia Gamba

La Vuelta Ciclista del Uruguay llega este sábado a Mercedes.

La 81ª edición de la Vuelta Ciclista del Uruguay completó su jornada más extensa y el veredicto de la ruta fue contundente. En los casi 200 km -198,7 kilómetros- que unieron San José con Paso de los Toros, el cansancio empezó a pasar factura en una etapa de largo aliento, pero no hizo mella en la potencia del líder. Leonel Rodríguez, el sprinter del Club Náutico y de Pesca Boca del Cufré, volvió a levantar los brazos en la llegada, consolidando su posición y demostrando por qué su equipo es el rival a batir en este inicio de competencia.

Rodríguez cruzó la meta tras una batalla de resistencia donde el promedio de velocidad volvió a ser protagonista, manteniendo la intensidad que ya se había visto en el debut hacia San José. El corredor de Vergara sigue vistiendo con orgullo la malla oro, distanciándose apenas por segundos de sus perseguidores inmediatos, Roderyck Asconeguy del Dolores Cycles y Agustín Alonso, quienes completaron el podio de una jornada marcada por el sol y el viento en las rutas 3 y 5.

La clasificación general individual empieza a decantar, aunque como bien adelantaba el vigente campeón Anderson Maldonado, la carrera se define día a día y el desgaste acumulado será el juez final cuando la caravana supere la mitad de su recorrido total de 1.783 kilómetros. Por ahora, el Náutico Boca del Cufré controla los hilos de una Vuelta que no da respiro.

A la Coqueta del Hum: el desafío de los 180 kilómetros a Mercedes

Este sábado 28 de marzo la historia se traslada hacia el oeste con la disputa de la tercera etapa. La caravana abandonará la ciudad de Paso de los Toros, dejando atrás la emblemática escultura del Toro y el Paseo del Ferrocarril, para ponerse en marcha a las 09.00 horas. El punto de concentración será en la Ruta 20, a la altura del kilómetro 149, en un inicio de jornada que promete intensidad desde el primer pedalazo.

El pelotón transitará un trazado que conectará los departamentos de Tacuarembó, Río Negro y Soriano, impactando en la circulación de arterias clave como la Ruta 3 y la Ruta 24. El recorrido llevará a los ciclistas a través de paisajes dominados por el campo uruguayo y la cercanía de pueblos que viven el ciclismo con una pasión especial. En el camino hacia el destino final, los equipos internacionales como el Localiza Meoo de Brasil y el TaG Cycling de Canadá buscarán su oportunidad para romper el dominio local.

La meta espera en Mercedes, la coqueta capital de Soriano. Allí, el pelotón llegará para bordear la histórica rambla costanera sobre el Río Negro, un escenario que desde 1912 es el centro de la vida social de la ciudad y llegar al rosedal. Con bonificaciones de 10, 6 y 4 segundos en la llegada y los puntos calientes de las metas volantes, la lucha por la malla oro entrará en una fase de tensión cuando el sol -o la lluvia- caiga sobre el Hum. La ruta está lista y el pueblo espera a la orilla del camino para saludar el paso del esfuerzo.