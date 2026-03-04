Los pedrenses sueñan con más en la Libertadores y reciben este jueves a las 21.30 en el Gran Parque Central a Independiente de Medellín.

Juventud de Las Piedras, el club que en forma impensada logró convertirse en el único de los 20 históricos participantes de la Libertadores que consiguió ganar al hilo sus dos primeros partidos fuera de fronteras, juega este jueves en el Gran Parque Central el partido de ida de la tercera fase copera, para seguir soñando con jugar un mínimo de seis partidos más en la Libertadores y embolsar un montón de plata –tres millones de dólares solo por jugar, más 330.000 por partido ganado– que en otra situación era difícil de soñar. Pero, además, cuenta con la seguridad de que si no avanza en la Libertadores jugará la Sudamericana, también en la fase de grupos.

Para los pedrenses este será su tercer escenario montevideano: arrancaron jugando en el Centenario, donde cayeron ante Universidad Católica de Quito, para después ganar en el Atahualpa, y en su segundo partido establecieron la localía en el Parque Viera, donde empataron con Guaraní, para después ganar agónicamente en el Defensores del Chaco. Ahora utilizarán el Gran Parque Central, que ya era una cancha con historia cuando el 24 de diciembre de 1935 nacía en Las Piedras el ILDU, que años después pasó a ser Juventud y pudo haber sido Juventud Socialista.

Dirigido por Sebastián Méndez, el pedrense jugó bien los cuatro encuentros. No mereció perder en el Centenario, pudo haber ganado en el Viera y ganó de muy buena manera en Quito y en Asunción. La oncena ha sido casi siempre la misma, porque fueron 12 los jugadores que en los cuatro partidos empezaron jugando: en el primero arrancaron Sebastián Sosa, Federico Barrandeguy, David Morosini, Patricio Pernicone, Emmanuel Más, Leonel Roldán, Rodrigo Chagas, Renzo Sánchez, Ramiro Peralta, Agustín Alaniz y Bruno Larregui. Desde ese partido en adelante el único cambio en los otros tres formularios fue que el joven Pablo Joyita Lago, arrancó de titular. Pero esta vez no lo podrá hacer porque fue expulsado cuando ya había salido en Asunción, por lo que no sería ilógico pensar que Juventud, este jueves a las 21.30 en el Gran Parque Central, arranque como lo hizo en el Centenario hace más de un mes.

Independiente y conocido

Su rival, Deportivo Independiente Medellín, es por estos días un conocido de las canchas uruguayas. Dos semanas atrás estuvo en el Viera, donde enfrentó a Liverpool, y aquel gol de Hayen Palacios en la hora terminó siendo el determinante para que avanzara, porque la semana pasada, con una enorme gestión de su golero uruguayo, el josefino Salvador Ichazo, empataron 0-0 en Medellín.

El DIM, que marcha muy mal en la Liga Colombiana (está en el lugar 16, con apenas un triunfo en nueve partidos), apuesta todo a esta participación copera. En los últimos 20 encuentros el poderoso de la montaña solo ha ganado cuatro (entre ellos el del Viera ante Liverpool) y su entrenador, Alejandro Restrepo, está en la cuerda floja.

Los colombianos formarían con Ichazo; Leyser Chaverra, Kevin Mantilla, José Ortiz y Frank Fabra; Esneyder Mena, Halam Loboa, Didier Moreno y Leider Berrío; Francisco Fydriszewski y John Montaño.