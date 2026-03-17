Joshua Webster, de Malvín (C), y Facundo Terra y Elijah Weaver, de Defensor Sporting, el 19 de enero, en el Club Malvín.

El playero se acercó al segundo lugar y el rojiverde sigue escalando; hoy habrá tres partidos por el Reclasificatorio.

Comenzó la semana de la [Liga Uruguaya] con dos partidos por la Liguilla. En un final cerrado, Malvín superó a Defensor Sporting 85-83. El playero sacó diferencias y llegó a tener 12 [puntos] de ventaja, pero el fusionado llegó a pasar en el último cuarto, pese a tener la baja del venezolano Néstor Colmenares. En un final para cualquiera y con muchos errores, algunos libres encestados le dieron la victoria a los dirigidos por Pablo López.

Los extranjeros fueron fundamentales en el [equipo] ganador: Joshua Webster anotó 27 puntos y Carlton Guyton y Dragan Zekovic 14 cada uno. En Sporting, Elijah Weaver puso 21 y Víctor Rudd 20.

En Larre Borges, Aguada superó 97-77 a Hebraica y Macabi en un trámite que tuvo un primer tiempo parejo con leve superioridad del macabeo, y donde en el segundo el rojiverde se impuso para ganar con autoridad.

Donald Sims la rompió toda con 23 puntos y Earl Clark lo secundó con 21, además hubo buenos rendimientos de Santiago Vidal, que aportó 14 tantos, Luis Santos puso 12 y Juan Santiso 11.

Con estos resultados, Malvín se arrimó a Hebraica en la lucha por el segundo lugar y el rojiverde sigue escalando para tener ventaja de localía en el primer cruce de cuartos de final.

Martes de Reclasificatorio

La fecha marca tres partidos para el martes. Biguá recibirá a Goes a las 20.15 en una de las últimas chances del misionero por prenderse a la lucha por llegar a playoffs. A la misma hora, Cordón recibirá a Welcome en un duelo de los dos equipos que están en descenso directo y necesitan sumar imperiosamente en la dificilísima misión de tratar de mantener la categoría.

El mejor partido de la noche será a las 21.15 entre Urunday Universitario y Unión Atlética, en lucha directa por el segundo cupo a la postemporada. Vale recordar que en esta etapa los dos mejores van a playoffs y los últimos dos descienden.

Tablas de posiciones Liguilla PG PP PTS Peñarol(1) 20 4 42 Hebraica 15 10 40 Malvín(1) 16 8 38

| Aguada(2) |17|7|37| | Defensor Sp. |12|13|37| | Nacional(1) |14|8|34| | Reclasificatorio

| |PG|PP|PTS| | Biguá |14|11|39| | Urunday |10|14|34| | U Atlética(3) |13|12|33| | Goes |7|17|31| | Welcome |4| 21|29| | Cordón(1) |4|21|27| (1) Quita de dos puntos

(2) Quita de cuatro puntos

(3) Quita de cinco puntos.