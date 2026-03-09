El lunes Aguada recibirá a Peñarol en choque de candidatos mientras que Defensor Sporting chocará con Hebraica y Macabi; el martes sigue la parte baja.

La Liga Uruguaya tuvo actividad entre viernes y sábado con la disputa del reclasificatorio; Cordón sumó un triunfo clave frente a Unión Atlética, mientras que Biguá le ganó claramente a Welcome. Fue suspendido el cotejo entre Goes y Urunday Universitario por denuncias de la empresa de seguridad por el ingreso de personas que estaban en la lista negra, sin permiso para presenciar espectáculos deportivos.

Luego de los partidos de la selección uruguaya, se retomará la actividad para los equipos que integran la liguilla, con excepción de Nacional, que no jugará esta semana por estar disputando encuentros de la Basketball Champions League Américas.

Por tanto, la primera fecha solamente tendrá dos encuentros, con el destaque para el choque entre candidatos que jugarán Aguada y Peñarol a las 21.15. En el rojiverde debutará oficialmente el entrenador argentino Diego Vadell, mientras que el carbonero tendrá en cancha a Jylan Washington. Para el aguatero es importante crecer en la tabla para posicionarse en los primeros cuatro lugares de cara a playoffs, el aurinegro está firme en el primer lugar. Más allá de lo cuantitativo y la suma objetiva de la tabla de posiciones, medirse ante un rival que aspira al título es necesario de ambos lados para ir afinando detalles de cara a la parte más caliente de la temporada.

A las 20.15, en Welcome, Defensor Sporting chocará frente a Hebraica y Macabi en un partido que servirá para seguir acomodando a los equipos en la tabla de posiciones. Vale recordar que tanto los cuartos de final como las semifinales serán en cancha de los clubes y recién la final irá a escenario neutral en el Antel Arena, por lo que terminar entre los primeros cuatro es clave para tener ventaja de localía en la etapa cumbre.

Finales para evitar el descenso

En la parte baja, cada punto es vital para el objetivo de mantener la categoría. De los seis equipos que están jugando el reclasificatorio, los primeros dos se meten a playoffs, los últimos dos bajan y los restantes terminan la competencia por esta temporada.

El martes habrá un partido clave entre Goes y Cordón en Plaza de las Misiones, el albiceleste viene de ganar y visitará al rival al que debe dar caza, ese encuentro será a las 20.15 en el escenario goense. A la misma hora, Unión Atlética intentará revertir el mal arranque ante el necesitado Welcome, mientras que a las 21.15 se disputará un partidazo en el Prado entre Urunday Universitario y Biguá, donde los equipos se juegan mucho pensando en llegar a la definición.

Posiciones Liguilla | Peñarol* | 19 | 3 | 39 | | Hebraica | 14 | 8 | 36 | | Nacional* | 14 | 8 | 34 | | Malvín* | 14 | 8 | 34 | | Defensor Sp. | 12 | 10 | 34 | | Aguada** | 15 | 7 | 33 | * Quita de dos puntos. ** Quita de cuatro puntos.

Posiciones Reclasificatorio | Biguá | 12 | 11 | 35 | | U. Atlética | 11 | 12 | 34 | | Urunday | 9 | 13 | 31 | | Goes | 6 | 16 | 28 | | Welcome | 4 | 19 | 27 | | Cordón* | 4 | 19 | 25 | * Quita de dos puntos.

