El seleccionador uruguayo, Marcelo Bielsa, y el seleccionador alemán de Inglaterra, Thomas Tuchel, en el amistoso internacional entre Inglaterra y Uruguay, en el estadio de Wembley de Londres, el 27 de marzo de 2026.

El entrenador de la selección lamentó que Inglaterra tuviera más la pelota durante gran parte del partido, pero valoró que sobre el final el equipo “fue mejorando”.

Luego del encuentro en el que Uruguay empató 1-1 con Inglaterra en Wembley, el entrenador de la selección brindó una conferencia de prensa en la que compartió sus conclusiones sobre el partido. De acuerdo al entrenador, a Uruguay le costó manejar el trámite del partido, que fue dominado por Inglaterra, aunque valoró que el equipo “defendió bien”.

“La posesión fue de Inglaterra; nos llevó muchos momentos del primer tiempo lograr recuperar, sostener y llevar la pelota al campo rival. No es lo que preferimos. Nosotros creamos poco peligro e Inglaterra no creó más peligro que nosotros. La diferencia es que ellos tuvieron más pelotas para intentar atacar. Después, el equipo físicamente hizo un esfuerzo muy grande. Que no se haya desnivelado el marcador tuvo que ver con un gran esfuerzo físico para recuperar la pelota”, destacó.

“Es verdad que en el último tercio del partido fuimos logrando igualarlo un poco más al trámite. Después del gol de ellos, también obligados por la necesidad de empatar, tuvimos un cierto predominio que se extendió después del 1-1. Globalmente, lo que pasó es que hubo dos tercios del partido en que la pelota no fue nuestra, aunque tuvo momentos dentro de los 70 minutos iniciales en los que pudimos equilibrar. En el último tercio del partido, de a poco, fuimos mejorando”, añadió. Como conclusión sobre el encuentro, el entrenador valoró que el equipo fue “cercano, combativo, esforzado y enérgico”, sin embargo, lamentó que Uruguay padeciera de “falta de creatividad”.

Consultado sobre la situación de Joaquín Piquerez, que salió lesionado al comienzo del primer tiempo, el entrenador respondió que “es una lesión en el ligamento del tobillo” lo que “no le va a permitir jugar el segundo partido” contra Argelia. “Seguramente va a quedar desafectado para ser tratado en su club [Palmeiras]”, apuntó.

Como detalle de color, vale la pena contar que el entrenador le hizo la vida imposible al traductor encargado de trasladar al español las preguntas de los periodistas ingleses. Gran parte de las preguntas y respuestas no se terminaron de entender a causa de los desperfectos de la comunicación. Una situación al mejor estilo Pablo Canario García.