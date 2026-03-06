El equipo dirigido por Stefanía Maggiolini continúa en la preparación de cara a la temporada 2026 y en las últimas horas registró varios movimientos.

El mercado de pases del fútbol femenino continúa adelante, a la espera de la confirmación del inicio del torneo, que se estima será entrado abril. Nacional se encuentra bajo las órdenes de la reconocida entrenadora chilena Paula Navarro, la nueva directora técnica -primera extranjera y primera mujer en tomar el cargo-, luego de la salida de Marcel Rauss. El también chileno Matías Parra es su ayudante junto a la exfutbolista uruguaya Valeria Colman. La también trasandina Valentina Montenegro, que en su país defendió a Universidad Católica, Palestino y Unión Española, tendrá su primera experiencia en el exterior jugando en Nacional, de la mano de Navarro.

Pero, además, Nacional presentó a la paraguaya Soledad Garay, que proviene de Libertad, y repatrió a Rocío Martínez, que estaba jugando en el Cruz Azul de México. También se sumaron al equipo de Navarro, Oriana Fontán, que llega desde Newell's luego de su paso por River Plate, también en la vecina orilla, y Tatiana Lima, otra conocida de la institución. En su rival de siempre, Peñarol, a la llegada de la futbolista ex Liverpool Ilana Guedes, se sumó en las últimas horas Manuela Olivera, que estaba jugando en Defensor Sporting, pero que ya supo vestir la rayada.

El Defensor Sporting de Stefanía Maggiolini es uno de los que más ha registrado movimientos en este período de pases. A la llegada de la reconocida entrenadora uruguaya, se sumó la ex Nacional Helena Reja, en primera instancia. En las últimas horas, las violetas concretaron el arribo de la futbolista Anna Cola, ex Nacional que estaba jugando en el fútbol español, más precisamente en el Club Polideportivo Cacereño Femenino. Pero además, Maggiolini se aseguró a Julieta Casanova, proveniente de Nacional, para esta temporada, y a Melina Vidal, de Peñarol. Pero además llegaron Victoria Sena, de Liverpool, Maia Fernandez y Kiara Cardozo, dos que vuelven, y la ex Peñarol, Kristen Horvath.

Al elenco de Danubio llegaron Tatiana Montenegro, figura en el ascenso de River Plate la temporada pasada, Carolina Maguna, que regresa al club, y la arquera bicampeona uruguaya con el equipo sub 19 de Nacional, Julieta Rodríguez. En el caso de Wanderers, estrenará nueva directora técnica; se trata de la bohemia Joselyn González, proveniente de Juventud de Las Piedras, mientras que a Boston River, otro de los que se movió en el mercado, llegaron Katherine Gómez, Mélanie Deiva, Sabrina Silva, Tamara Vera y Agustina Ferreira. En filas de Liverpool, fue proclamado Matías Zinola como nuevo entrenador del primer equipo. Zinola fue coordinador y entrenador en divisiones inferiores del negriazul.