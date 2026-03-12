La titularidad de Nicolás Lodeiro es la principal novedad dentro de una oncena que tendría seis cambios; Juan de Dios Pintado y Sebastián Coates están descartados.

Nacional abrirá la fecha ante Wanderers el viernes a las 20.00 en el Gran Parque Central. El tricolor viene de dos derrotas consecutivas –ante Peñarol y Juventud de Las Piedras– y un nuevo encuentro sin triunfos podría significar la salida de Jadson Viera de la conducción técnica.

El entrenador cambiaría a más de la mitad del equipo, iniciando con seis jugadores que no arrancaron en Las Piedras. La figura volverá a ser 4-3-3 y hay algunos nombres inéditos en cuanto a titularidades en los partidos oficiales de 2026.

Luis Mejía estará en el arco; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Tomás Viera y Federico Bais van a la línea de cuatro, aunque en el lateral izquierdo está en duda la presencia de Camilo Cándido; en el medio Mauricio Vera será el volante más retrasado, a su derecha estará Luciano Boggio y en la izquierda Nicolás Lodeiro; los atacantes serán Nicolás López, Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez.

Juan de Dios Pintado y Sebastián Coates están descartados por lesión, mientras se espera que Juan Cruz de los Santos vuelva a estar en la convocatoria.

Nacional está décimo en el Apertura con 7 puntos, pero se encuentra solamente a tres unidades de los seis líderes que tiene el torneo: Peñarol, Liverpool, Central Español, Deportivo Maldonado, Racing y Montevideo City Torque. Wanderers, el rival del tricolor el viernes, está noveno con 8 unidades, pero está urgido por sumar ya que se encuentra último en la tabla del descenso.

Remodelación en el Gran Parque Central

Nacional viene trabajando en un proyecto ambicioso que remodelará todo el Parque Central. Si esto se concreta, el aforo del estadio tricolor estará cerca de las 45.000 personas; además habrá mejoras en el resto de las instalaciones, como el polideportivo donde juegan el básquetbol y el fútbol sala, entre otros deportes.

El costo estimado supera los 100 millones de dólares y se tratará en una asamblea de socios que será citada específicamente para el tema.