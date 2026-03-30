El panameño se sintió en el partido amistoso que su selección jugó ante Sudáfrica preparando el Mundial 2026.

El viernes, por la fecha FIFA, Panamá jugó un amistoso ante Sudáfrica en la ciudad de Durban. Fue histórico porque fue la primera vez que la selección panameña jugó en África. El resultado fue 1-1 y el próximo martes volverán a enfrentarse, esta vez en Ciudad del Cabo.

Todo esto es anecdótico y casi no importaría en estas latitudes de no ser por la participación de Luis Mejía en el arco centroamericano. El jugador de Nacional salió sentido sobre el final del primer tiempo, cuando su equipo estaba en ventaja. La lesión que era un secreto a voces se confirmó en las últimas horas del domingo: está desgarrado.

Esto le llevará, como mínimo, tres semanas de recuperación, por lo que se perderá los primeros dos partidos de Copa Libertadores con el tricolor. Ignacio Suárez se afianzó como titular con buenos rendimientos; en el puesto el suplente viene siendo Felipe Bianchi, quien jugó el torneo continental sub 20 en Ecuador con la institución de La Blanqueada, tiene 19 años.

En su momento, Nacional había contactado al golero argentino Oscar Ustari, con quien llegó a un acuerdo económico, pero el excompañero de Luis Suárez en Inter Miami no logró ser seducido desde lo deportivo y el tema se enfrió. En caso de buscar sumar un futbolista, solamente podrían ser jugadores libres.

El equipo que ahora dirige Jorge Bava tiene una gran seguidilla de encuentros: el viernes a las 20.30 enfrentará a Central Español en el Gran Parque Central; el miércoles 8 a las 19.00 visitará a Coquimbo Unido, en Chile; luego viajará a Maldonado para jugar el sábado 11 con Deportivo Maldonado en el Campus a las 19.00; el martes 14 recibirá a Deportes Tolima a las 19.00 en el Gran Parque Central, y en la fecha siguiente, en día y horario a definir, va con Liverpool. En ninguno de estos encuentros estará Mejía.