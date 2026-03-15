Maximiliano Olivera, de Peñarol, tras convertir el primer gol de su equipo durante el partido Albion vs Peñarol, el 14 de marzo en el estadio Centenario.

El capitán aurinegro, recuperado de un desgarro, volvió a ser titular y anotó el único gol de un partido chato en el Centenario.

Al equipo de Diego Aguirre le bastó con un gol de cabeza de Maximiliano Olivera en el primer tiempo para superar este sábado a un Albion poco ofensivo y de irregular torneo en estas primeras seis fechas. Después de un partido complicado en el Campeón del Siglo ante Danubio, en el que dejó unidades, Peñarol se repuso y sumó de a tres para mantenerse como líder del Apertura con 13 puntos, posición que comparte con Racing, que más temprano le ganó a Boston River.

Peñarol no brilló, pero jugó cómodo. No había pasado mucho en el partido hasta la mitad del primer tiempo, cuando el carbonero tuvo un córner desde la izquierda y Olivera consiguió la ventaja con una jugada preparada. Leo Fernández la movió para Jesús Trindade, que descargó para Gastón Togni y éste se la devolvió a Leo, que también de primera la puso en el área. El centro, llovido, invitó a salir al arquero del pionero Sebastián Jaume -una de las figuras de su equipo, con tres o cuatro tapadas de gol—, pero bajó rápido en el primer palo, lejos del alcance de Jaume y justo para que anticipe Olivera, que ganó bien la posición y peinó a la red.

Fue la única jugada de peligro generada por Peñarol en el primer tiempo, salvo por otro tiro de esquina en el que ganó Emanuel Gularte en área rival, pero no pudo cabecear bien.

Albion buscó amigarse con la pelota y proponer el buen juego asociado que pretende el técnico Federico Nieves, con llegada por las bandas. Así llegó al empate, pasada la media hora de juego, pero el gol de Álvaro López (que ya lleva tres), anticipando en el área un buen centro de Carlos Airala desde la izquierda, fue anulado por un fino fuera de juego.

Sebastián Jaume, arquero de Albion, Pablo Alcoba, de Albion y Roberto Fernández, de Peñarol, el 14 de marzo en el Estadio Centenario. Foto: Guillermo Legaria, Agencia Gamba

Aguirre movió el banco ya en el entretiempo. Repitió la variante del colombiano Luis Miguel Angulo —que venía de anotar ante Danubio— por el argentino Togni, de flojo partido. El colombiano entró enchufado, picante por la banda izquierda, y generó tres o cuatro llegadas peligrosas, algunas de ellas mal finalizadas. Matías Arezo estuvo participativo y correcto; conectó bien con Angulo y también con Leo Fernández, pero jugó mucho de espaldas y no tuvo oportunidades dentro del área. Ahora suma su segundo partido sin convertir.

El pionero empezó a quedar sin piernas y a perder pelotas en salida, pero Peñarol no pudo aprovechar las jugadas ni cerrar el partido, en un par de chances por la buena intervención del arquero Jaume. Albion tuvo una clara para empatarlo, pero Hernán Toledo, también cansado, llegó sin aire para definir después de una larga carrera por la derecha en la que superó a Olivera.

Sobre el final, el árbitro Bruno Sacarelo expulsó con una segunda amarilla al zaguero capitán de Albion, Pablo Lacoste, una determinación que generó desconcierto y enojo en filas del pionero, que empieza a complicarse en el torneo. En la próxima fecha —la séptima— visita a Juventud en Las Piedras. El carbonero recupera la senda del triunfo y se prepara con tranquilidad y confianza para el duelo del próximo sábado ante Cerro en el Campeón del Siglo.