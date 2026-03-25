Tras la llegada de los jugadores desde Argentina, Brasil y México, la selección celeste empieza a hacer foco en Inglaterra y Argelia.

Uruguay apronta los dos amistosos de esta fecha FIFA. El primero, donde están puestas todas las miradas esta semana, será el viernes 27 contra Inglaterra en Wembley; el segundo, no menos importante, será el martes 31 en Italia contra Argelia. Mientras tanto, Marcelo Bielsa completó el plantel y empieza a hacer movimientos con todos los jugadores a disposición.

Uruguay terminó de completarse con los jugadores que llegaron a Europa desde Sudamérica y México. Desde Argentina se sumó Matías Viña, lateral izquierdo de River Plate; desde Brasil quien llegó a Watford –donde entrena la celeste utilizando el Sobha Realty Training Centre de Arsenal– fue Sergio Rochet de Internacional de Porto Alegre, además del trío de Flamengo compuesto por Giorgian de Arrascaeta, Guillermo Varela y Nicolás de la Cruz; mientras que desde México arribó Rodrigo Aguirre, procedente de América.

Viñas: “Es la última llamada”

Federico Viñas, del Oviedo de España, tiene claro que pelea por un lugar en la lista mundialista y esta ventana de dos partidos puede ser clave para sus ilusiones. “Es la última llamada, en lo personal estoy muy agradecido y contento por esta nueva oportunidad. Trato de disfrutarlo”, dijo el delantero a AUF TV. Además, Viñas puntualizó que “Uruguay está exigido por lo que representa mundialmente y por los jugadores que hay. Siempre tiene que aspirar al máximo”; sin embargo, pese a eso, el delantero dijo que intenta vivir el presente “con tranquilidad, con los pies sobre la tierra”. “Todos queremos estar en la lista final, pero sobre todo queremos lo mejor para Uruguay. Cada uno va a dar lo máximo y la pelearemos hasta el final”, sostuvo.

Cáceres, entre preparación y buen rodaje

Sebastián Cáceres, zaguero del América de México, ha sido uno de los fijos desde que Bielsa está al mando de la celeste. Muchas veces titular, en ocasiones suplente, pero por lo general está en todas las convocatorias, y si no ha estado en todas fue por lesiones o sanciones. El ex Liverpool dijo llegar “muy bien” porque “la preparación que hicimos en América fue muy buena, la pretemporada, porque dado que siempre llegábamos a instancias finales, se complicaba poder tener preparación. Los torneos empiezan muy rápido, esta vez tuvimos un poco más de tiempo, entonces todos se van sintiendo un poco mejor”, señaló también en diálogo con AUF TV.