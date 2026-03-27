Peñarol, que quedó como único líder tras ganarle en Florida a Boston River, se enfrenta a Racing que está segundo a dos puntos y puede quedarse con el primer lugar; Nacional juega con City Torque en el Charrúa.

El elenco mirasol ganó en Florida por 2 a 0 y así trepó en soledad al primer puesto de la tabla de posiciones con 19 puntos. Racing se ubica en segundo lugar a pesar de que dejó puntos en su recinto del Parque Roberto, en el empate 1 a 1 con Progreso. Peñarol y Racing se enfrentarán el domingo en uno de los atractivos de la novena fecha. Deportivo Maldonado de gran campaña, derrotó 1-0 a Montevideo City Torque y se ubicó en tercer lugar tanto de la tabla Anual como del Apertura. Nacional, tras el debut de Jorge Bava con victoria sobre Cerro Largo por 3 a 0 en el Parque, está quinto.

En el descenso está el Wanderers del Chiche Mathías Corujo, que sabe que su pelea es en la tabla baja y que llega a la novena fecha tras perder por la mínima con Albion; el Pionero recientemente ascendido, tiene otro aire para cosechar puntos en la disputa por quedarse en el círculo de privilegio. Progreso y Cerro, que venció a Juventud en el debut del Turco Alejandro Apud, también están en la conversación. Apenas más arriba aparecen Danubio, Central, Cerro Largo y Boston River.

La fecha 9 comienza este sábado 28 con un partido directo por el descenso, Wanderers y Cerro se enfrentarán en el Parque Viera desde las 16.00. Cuando caiga la tarde, a las 19.30, en el escenario del Estadio Charrúa, Montevideo City Torque recibe al nuevo Nacional de Jorge Bava. El domingo, la jornada empieza por la mañana cuando a las 10 hs se enfrenten Progreso y Liverpool en el Parque Paladino. Liverpool llega a la novena tras empatar con un Central Español, cada vez más habituado a la Primera División.

Apenas pasado el mediodía juega Juventud de Las Piedras, que ha oscilado entre las copas internacionales y el Apertura con cierta irregularidad, frente a un Boston River que ya cambió de técnico, pero no aún la pisada. El partido será en el Parque Artigas. A las 16.00 en el Estadio Luis Franzini, Defensor Sporting, que viene de ganarle a Nacional y empatar en el clásico con Danubio, recibe en su casa a Albion. El Pionero busca cosechar victorias que lo despeguen de los últimos lugares de la fila.

A las 19.30, en el Campeón del Siglo, Peñarol recibe a Racing en lo que quizás sea el mayor atractivo de la fecha. Si el Cervecero supera al aurinegro, quedará primero en las tablas de posiciones. El equipo de Christian Chambian va por el batacazo de visita. La fecha se extiende hasta el lunes 30 de marzo: a las 18.00 en el Estadio Arquitecto Ubilla de Melo, Cerro Largo recibirá a Danubio. El Arachán cayó con Nacional en magra presentación, y Danubio, a pesar del empate clásico, parece encontrarle el sentido a la mirada del entrenador argentino Diego Monarriz. Por la noche, a las 21 hs, Central Español y Deportivo Maldonado prometen un buen partido en el Parque Palermo, donde Central es más local que nadie.