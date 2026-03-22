La selección celeste se arma en suelo británico, donde hará base de cara al primer amistoso internacional.

La selección uruguaya de fútbol ya palpita la fecha FIFA de marzo, la última antes del Mundial 2026, más allá de que seguramente haya partido despedida. Por lo pronto, el plantel que dirige Marcelo Bielsa empieza a conformarse en Inglaterra. Según dejó ver la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en sus redes sociales, en el correr del fin de semana fueron llegando Federico Viñas, Nicolás Fonseca (ambos del Oviedo de España), Mathías Olivera (Napoli), Darwin Núñez (Al-Hilal), Manuel Ugarte (Manchester United), Agustín Álvarez (Monza), Ronald Araújo (Barcelona) y Santiago Bueno (Wolverhampton). A ellos hay que sumar a Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata), de los que están, el más antiguo de los jugadores que conformaron el proceso de Óscar Tabárez.

Durante las primeras horas del lunes arribaron Santiago Mele (Monterrey), Agustín Canobbio (Fluminense), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez (América) y Facundo Torres (Austin FC). En el correr del día seguirán llegando jugadores y se comunicará la lista definitiva.

Uruguay aprovechará la instancia para jugar dos amistosos en Europa: el viernes 27 visitará a Inglaterra en el mítico estadio de Wembley, a las 16.45 de nuestros relojes, mientras que cuatro días más tarde, el martes 31, jugará en el Allianz Stadium de Turín contra Argelia, en este caso a partir de las 16.30. Ambos partidos forman parte de un tramo clave de la preparación: Inglaterra llega como potencia europea y candidata al título, mientras que Argelia será un ensayo frente a otro rival africano ya clasificado al Mundial.

La delegación uruguaya concentra en Watford y entrena en el Sobha Realty Training Centre, la ciudad deportiva de Arsenal, donde el técnico empezará a buscar su mejor versión tras la mala fecha FIFA anterior: en noviembre empató 0-0 con México, en un partido chato, casi sin chances de gol, y a los días recibió una goleada 5-1 frente a Estados Unidos, resultado que puso en cuestionamiento la dirección técnica de Bielsa.

Vale repasar aquello para tenerlo presente: si se quiere, con un equipo alternativo, ante los mexicanos Uruguay no tuvo un buen partido y cayó siempre en la telaraña defensiva del rival. Sin embargo, como era un partido más bien pensado para que quienes habían tenido pocos minutos en el proceso de Bielsa se mostraran, la mayoría de las conclusiones apuntaron más a esos rendimientos a que si el partido fue bueno, mediocre o malo. Lo que asentó la gravedad fue lo que vino después, cuando Estados Unidos le pasó por arriba a Uruguay y la goleada encendió todas las alarmas, porque expuso fallas defensivas, evidenció carencias creativas y de funcionamiento y, como consecuencia de esto, quedó latente la falta de poderío ofensivo (o de gol, llanamente) de la celeste.

La lista definitiva

Como es frecuente en Bielsa, el entrenador deja para último momento dar el listado definitivo de convocados. Más allá de esto, como es la última fecha FIFA previo al Mundial, no es de extrañar que el núcleo duro de la selección estará en Inglaterra e Italia. Entre ellos, dos que se destacaron el fin de semana: Ronald Araújo y Federico Valverde.

Araújo volvió a ser determinante para Barcelona, y no solo por su tarea defensiva. Tras un córner, el defensor marcó de cabeza el 1-0 frente a Rayo Vallecano en el Camp Nou, único gol del partido y clave para que los culés mantuvieran el liderato en el campeonato español. Araújo jugó en un puesto no habitual para él, aunque no extraño: fue lateral derecho, entre otras cosas, por la cantidad de lesionados que el Barsa tiene en ese sector de la cancha.

Valverde también llega en un gran momento con Real Madrid. Pajarito, que juega tanto de volante central como de mediocampista externo, incluso de lateral derecho, viene derecho tras los tres goles que le metió a Mancheser City, después hizo un golazo ante Elche en el Bernabéu y otro agónico frente a Celta, y ahora fue clave para que los merengues dieran vuelta el clásico ante Atlético: Valverde puso el 2-1 (iban perdiendo 1-0) transitorio del 3-2 con el que ganó el merengue.

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