Hubo ajustes en los horarios para los amistosos ante Inglaterra y Argelia.

Uruguay se prepara para la fecha FIFA de marzo, la última antes de conocer la nómina de reservados para el Mundial 2026. Para estos dos partidos hay una lista tentativa de nombres que trascendieron, pero que no están oficialmente confirmados.

En los próximos días, la celeste disputará dos encuentros internacionales en Europa como parte final de la preparación para el Mundial 2026. Los rivales serán Inglaterra y Argelia. El primer partido se disputará el viernes 27 de marzo en el histórico Wembley, en la ciudad de Londres, y comenzará a las 16:45 horas de nuestro país.

El segundo encuentro será el martes 31 de marzo, cuando el equipo dirigido por Marcelo Bielsa enfrente a Argelia en el Allianz Stadium, de Turín. El inicio se adelantó media hora y será a las 15.30.

Ambos encuentros forman parte de la preparación y permitirán al cuerpo técnico continuar evaluando variantes de cara al Mundial 2026. Esta doble jornada, a diferencia de las anteriores, sirve para medirse con rivales mundialistas, con el agregado que se buscaba: chocar ante una potencia como Inglaterra antes de la copa del mundo.

¿Quiénes faltan?

El único jugador de los generalmente convocados que no estará, por lesión, es Rodrigo Bentancur, que está en plena recuperación del desprendimiento del bíceps femoral.

El resto, por el momento, está a la orden desde lo sanitario. De todas formas, se esperará hasta último momento ya que la mayoría tiene uno o dos partidos más antes de enfocarse de lleno en la estadía con la selección uruguaya.

Se evalúa constantemente la situación bélica en Medio Oriente para los viajes de Naithan Nández, Darwin Núñez y Luciano Rodríguez. La delegación se encontrará en la ciudad inglesa de Watford, en Londres. El cuerpo técnico llegará el sábado 21 y desde ahí recibirá a los futbolistas que vayan llegando para entrenar durante la semana.

¿Dónde ver los partidos de Uruguay en la fecha FIFA?

Ambos partidos se emitirán por AUF TV, Directv y su plataforma digital DGo en streaming y por las señales de evento de todos los cableoperadores.