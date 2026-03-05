El arquero se nacionalizó paraguayo y podría ser tenido en cuenta por el entrenador argentino Gustavo Alfaro para ocupar uno de los asientos con destino al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El arquero uruguayo Gastón Olveira, que hace varios años ataja en el Olimpia de Paraguay, consolidó su nacionalización paraguaya y podrá formar parte de una eventual convocatoria al Mundial del 2026. Vale decir que el entrenador argentino de la selección guaraní, Gustavo Alfaro, logró clasificar a la selección paraguaya al máximo certamen después de 16 largos años, con una memorable segunda parte de eliminatorias. Primero fracasaron en su empresa sus compatriotas Eduardo Berizzo, Guillermo Barros Schelotto y Daniel Garnero, entre 2019 y 2024. Pero lo peor de todo, ya no se parecían en estirpe con la última generación en llegar a un Mundial de la mano de José Luis Félix Chilavert. Alfaro dejó la dirección técnica del seleccionado de Costa Rica en 2024 y se sumó a los guaraníes, que hasta ese momento, en seis fechas, habían sumado solamente 5 puntos de 18 posibles.

Precisamente en la clasificatoria continental Paraguay contó bajo los tres palos con arqueros tales como Carlos Coronel, del Corumbá, Roberto Fernández de Cerro Porteño, Orlando Gill, también de Cerro Porteño, y Juan Espínola, de Barracas Central en Argentina. Alfredo Aguilar, Rodrigo Morínigo y Aldo Pérez han sido otros de los convocados.

Desde su llegada a Paraguay, Olveira, formado en River Plate, se destacó y llamó la atención de la selección guaraní. En las últimas horas, tras consumar su nacionalización, sueña con ir al Mundial. Cumplió los cinco años en el país desde su llegada desde el darsenero en 2021, dejó de ocupar una plaza de extranjero en el fútbol local y además podría ser convocado ya que, a pesar de haber sido citado, no llegó a debutar por la selección celeste. En selecciones juveniles de Uruguay ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 (sub 22), y fue convocado por Óscar Washington Tabárez en octubre de 2019 en reemplazo de Fernando Muslera para un partido con Perú. En el interinato de Marcelo Broli, también fue convocado aunque no jugó en los amistosos de la celeste en marzo del 2023 frente a Japón y Corea del Sur.

El miércoles, su equipo –el Olimpia– derrotó por la mínima al Sportivo Trinidense por la fase previa de la Copa Sudamericana. En el plantel también están los orientales Bryan Bentaberry, Sebastián Lentinelly y Rodrigo Pérez. Ya son nueve los partidos oficiales del Olimpia en lo que va de 2026, en los cuáles siempre estuvo presente el uruguayo, que mantuvo la valla invicta en cuatro oportunidades. Con el club olimpista ganó dos campeonatos locales, una Supercopa paraguaya y una Copa Paraguay. En 2024 además fue reconocido por la AFP (Asociación de Fútbol Paraguayo), como mejor arquero de la temporada, mejor futbolista de la temporada y jugador de la gente. ​