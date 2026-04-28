En la última jugada del partido un gol de Nicolás Wunsch definió la victoria sobre Progreso.

Defensor derrotó 1-0 a Progreso en el Franzini en el cierre de la fecha 13 y llegó a 20 puntos, situándose en el quinto escalón de un Apertura que Racing (30) ya aseguró, cuando aún quedan dos jornadas.

El final fue de carga contra carga durante no menos de diez minutos. Hubo acciones que rozaron el gol y otras ofensivas filosas que no terminaron de resolverse. Progreso estuvo más cerca de vencer a Kevin Dawson que Defensor de superar al argentino Andrés Mehring: nadie parecía esperar la estocada final.

Sin embargo, en la penúltima jugada, una acción clara de los de La Teja –que terminó en córner sobre el arco de Dawson– derivó en un contragolpe formidable. Lo comandó el Huevo Brian Lozano, que condujo con velocidad y precisión, como si tuviera 10 años y dos operaciones menos, y cedió con exquisitez para Nicolás Wunsch. Ya en el área, el juvenil cortó el fainá, enganchó dos veces hasta quedar con el arco libre y definió a la red. Explosión violeta en el Franzini para celebrar al pibe de Pichincha.

Frío, pero cálido

El frío del Franzini no enfrió el partido. El primer tiempo fue fluido, de arco a arco y con buenas construcciones de ambos equipos. Sorprendió, incluso, la postura ofensiva de Progreso sobre el arco del coloniense Dawson, exigido junto a una zaga muy joven. Hubo una jugada límite: una entrada de Juan Francisco Sorondo que el VAR revisó por posible roja, pero que terminó en amarilla. Siguieron 11 contra 11.

Defensor, como varios equipos en el cierre del Apertura, arrastra bajas importantes y debió apelar a una defensa juvenil. No estuvieron De los Santos, Lucas Paul, el peruano Saravia ni Xavier Biscayzacú. Y el regreso del argentino Nicolás Medina fue efímero: se lesionó en la jugada siguiente a su ingreso. Aun así, los últimos cambios –Wunsch y Lozano– terminaron siendo decisivos.

Si bien la primera tendencia ofensiva fue de Progreso, luego el local empezó a generar y tuvo dos o tres situaciones muy cercanas al gol. Al paraguayo Brian Montenegro le faltaron centímetros para empujarla. Además, Alexander Machado desbordó por izquierda y metió un centro que Facundo Castro cabeceó por encima del travesaño. Después, otra vez Machado metió una puñalada al área que Montenegro no llegó a conectar. También hubo una salvada a la antigua de Hernán Carroso en la línea tras un remate franco de Mauricio Amaro.

En el segundo tiempo, los equipos tardaron en retomar el ritmo tras los cambios, pero pronto volvió el intercambio golpe por golpe. Dos equipos interesantes, con margen para crecer en lo que viene. Santiago Viera entró muy bien por derecha en el equipo de Tabaré Silva –que terminó expulsado–, pero en Defensor el impacto fue doble: Lozano aceleró y Wunsch definió. Entre los dos resolvieron el partido.