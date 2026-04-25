Durante un partido por Copa OFI, Divisional B, en el estadio Parque Lustemberg de Juan Lacaze, Colonia (archivo).

Empieza la fase inicial con partidos en 13 localidades.

El fútbol del interior, el de las canchas de todo nuestro país, ese latido constante que define la identidad de nuestros pueblos más allá de los límites de la capital, vuelve a encender sus motores con el inicio formal de la 23ª edición de la Copa Nacional de Clubes Divisional B.

Esta ingeniería competitiva, que reúne a 50 instituciones de todo el territorio, pone primera este fin de semana del sábado 25 y el domingo 26 de abril con la disputa de la fase 0, una etapa eliminatoria diseñada bajo una estricta lógica de cercanía geográfica para preservar la logística de los clubes participantes.

Son sueños, ilusiones y proyectos que se multiplican en clubes, jugadores y aficionados que saben que van por lo más grande que pueden competir este año, que para algunos es el del centenario y para otros el de la recuperación e incluso el de la primera vez. Espectacular.

En este arranque de la orejona plateada habrá fútbol en ocho departamentos y 13 localidades. Se jugará en Bella Unión, Young, Dolores, Colonia Larrañaga, Juan Lacaze, La Estanzuela, Ciudad de Rodríguez, San Jacinto, Sarandí Grande, San Carlos, Mendoza, La Floresta y Aiguá en los partidos de ida de esta novel fase llamada 0, según su concepción reciente, pero denominada como fase 1 en la comunicación oficial de la OFI.

Es importante recordar que, aunque esta edición integra a Montevideo, como ya ha pasado con otros tantos clubes afincados en la capital mediante la particularidad técnica de Juvenil 16 (que ejerce localía en Pando), dicho club no tiene actividad este fin de semana al estar clasificado directamente a la fase de grupos.

La actividad de ida comenzará el sábado en escenarios confirmados, donde la maquinaria administrativa y el sistema Comet velarán por el cumplimiento del reglamento.

En Young, el azulgrana San Lorenzo recibirá a Tulipán de Fray Bentos, mientras que en Dolores el choque entre Libertad y Colón de Cardona se ha fijado finalmente para horario nocturno. Por su parte, en el departamento de Colonia se han oficializado cambios significativos: Independiente de Juan Lacaze será local ante El General en el Parque José Lustemberg, y Huracán Riachuelo recibirá a Nacional de Cardona en el Parque Dr. Alberto Boerger, en La Estanzuela.

La jornada del domingo completará este primer asalto eliminatorio con despliegues en diversos puntos del territorio. En Colonia Larrañaga, el club local recibirá a Central de San José el decano, el más ganador de la historia de la Copa Nacional de Clubes A, el más ganador de este siglo, empezará por abajo en la fase inicial de la copa B y se medirá con Larrañaga de la localidad de Colonia Larrañaga, al tiempo que en Ciudad de Rodríguez el equipo de Oriental enfrentará a Nacional de La Paz.

En el Mario Vecino de San Jacinto Vida Nueva, que supo ser campeón de la Copa A, recibirá a Candil de Florida, en Mendoza, el club homónimo que acaba de cumplir 100 años festejará recibiendo a Nacional de Tala y, en Sarandí Grande, La Kmorra recibirá al histórico Wanderers de Santa Lucía.

Finalmente, el mapa se cerrará en la frontera norte con Cuareim recibiendo a Barrio Albisu en el estadio Martínez Cerrutti de Bella Unión, en Maldonado con Colón de San Carlos, La Cuchilla de Aiguá oficiando de anfitrión en sus respectivos escenarios municipales y privados, y en un encuentro playero cerca de las costas canarias entre La Floresta y Punta del Este.

Cronograma oficial de partidos, fase 0 (ida)

Sábado 25 de abril

San Lorenzo (Young) - Tulipán (Fray Bentos) | 15.30 | Cancha de San Lorenzo, Young

Independiente (Juan Lacaze) - El General (Colonia) | 18.00 | Parque José Lustemberg, Juan Lacaze

Libertad (Dolores) - Colón (Cardona) | 19.00 | Parque Juan A Lavalleja, Dolores

Huracán Riachuelo (Colonia) - Nacional (Cardona) | 20.00 | Parque Dr. Alberto Boerger, La Estanzuela

Domingo 26 de abril