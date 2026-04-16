El tricolor enfrentará el viernes a las 17.40 a Franca en Buenos Aires; si gana clasificará a la final del torneo.

La Basketball Champions League Americas (BCLA) es la Copa Libertadores del básquetbol. Nacional llegó a semifinales siendo el único invicto del torneo (ganó los ocho partidos que jugó), y si se suman las siete victorias que consiguió para coronarse campeón de la Liga Sudamericana en 2025, lleva 15 triunfos internacionales al hilo.

El Final Four se jugará en Buenos Aires, en el gimnasio de Obras Sanitarias, algo que generó mucha polémica. El viernes se disputarán las dos semifinales: el tricolor chocará ante Franca, de Brasil, a las 17.40, mientras que a las 21.40 Boca Juniors va con Flamengo. El sábado se repetirán los horarios; los perdedores jugarán por el tercer puesto y los ganadores la gran final.

Nacional con refuerzos, estilo de juego e ilusión

Nacional incorporó para el Final Four a Nicolás Martínez, jugador de Malvín y de la selección uruguaya, uno de los internos con mayor proyección del certamen doméstico. Es atlético, tiene brazos largos, ataca muy bien los espacios para llegar al aro y tiene un respetable lanzamiento de 6,75. Se sumó el miércoles al plantel.

Erik Thomas, quien ya estuvo en la serie contra Paisas de Colombia, siguió entrenando durante un mes en el equipo y participó en algunos encuentros de la Liga Uruguaya. El tricolor prescindió de Ezequiel Bell, que había disputado todos los cotejos de la BCLA hasta el momento.

De esta forma, la nómina definitiva está compuesta por Luciano Parodi, Agustín Méndez, Marcos Cabot, Patricio Prieto, Bernardo Barrera, James Feldeine, Gianfranco Espíndola, Erik Thomas, Nicolás Martínez, Connor Zinaich, Pablo Gómez y Ernesto Oglivie.

Franca: un cuadrazo

Franca es el actual puntero de la liga brasileña con 32 triunfos en 38 encuentros disputados. El martes jugó su último encuentro por el certamen local, en el que venció de visitante a Brasilia Basquete 83-78 e hilvanó su novena victoria en fila; no pierde desde el 19 de febrero, cuando cayó en su visita a Flamengo 91-89.

En la BCLA fue segundo del grupo D, con récord 4-2, clasificando primero, por encima de Instituto de Córdoba. En cuartos de final despachó 2-1 a Minas Tenis, segundo en la liga brasileña, en la única serie que necesitó de tres partidos para definirse.

Franca es el equipo más grande de San Pablo; en 2022-2023 logró terminar invicto la fase regular en su país con 32 triunfos. En esa temporada fue campeón de todo: torneo Paulista, liga brasileña, Super 8, BCLA y Copa Intercontinental.

Es un gran plantel y el gran candidato a quedarse con el torneo, por poderío y apuesta económica. Tiene varios jugadores con pasaje por la selección brasileña: Lucas Días, Georginho de Paula y el ex NBA Cristiano Felicio disputaron los últimos Juegos Olímpicos en París 2024, el máximo torneo de selecciones a nivel continental.

A ellos se suman el experiente Rafael Mineiro, Luis Rodríguez Jr, que suele ser número puesto en la selección de Panamá pese a haber nacido en Estados Unidos, el base argentino Juan Laterza y los estadounidenses Cordero Bennett y David Jackson, que es uno de los foráneos más dominantes del básquetbol sudamericano (en Uruguay jugó en Defensor Sporting).

¿Dónde ver las semifinales de la BCLA?

Las semifinales de la BCLA se televisarán de forma exclusiva por Directv y su plataforma digital DGo.