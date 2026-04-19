Nacional contra Flamengo, el 18 de abril, por la Basketball Champions League Americas, en el estadio Obras Sanitarias, en Buenos Aires.

El tricolor cerró una exitosa participación en el torneo continental con una sola derrota; Boca Juniors fue campeón.

Terminó la edición 2025-2026 de la Basketball Champions League Americas (BCLA). Nacional terminó en el tercer escalón al vencer 94-65 a Flamengo en el encuentro por la medalla de bronce. Fue el cuarto triunfo tricolor sobre el gigante de Río de Janeiro, que, hasta anoche, era el vigente campeón del certamen.

La victoria de los dirigidos por Álvaro Ponce fue incuestionable; desde la intensidad marcaron rápidamente el partido. En el primer cuarto ya había una distancia interesante de siete unidades, pero el parcial de 31-10 en el segundo chico liquidó rápidamente las acciones, en un encuentro al que le sobró el segundo tiempo.

Nacional rotó más su plantel, incluso tuvieron escasa participación jugadores importantes como Luciano Parodi y Gianfranco Espíndola, pensando en el próximo miércoles cuando el bolso sea local en el clásico ante Peñarol por la Liga Uruguaya.

Erik Thomas fue la gran figura con 20 puntos y 10 rebotes, bien secundado por Connor Zinaich, que aportó 18 tantos, y Bernardo Barrera con 16. En el elenco brasileño dejó el cargo de entrenador Sergio Oveja Hernández tras una temporada que estuvo lejos de lo esperado.

Nacional cerró una gran participación en la BCLA; terminó en la tercera colocación y solamente perdió la semifinal ante Franca. El equipo uruguayo llegó a estar 15 partidos sin perder a nivel internacional entre el presente torneo y la Liga Sudamericana 2025, donde fue campeón.

El bolso fue el primer equipo uruguayo en conseguir el tercer lugar, Biguá había sido segundo en 2021-2022 y Hebraica y Macabi cuarto en la edición 2023-2024. Anteriormente, Aguada también había sido finalista cuando el torneo se denominaba Liga de las Américas. El último club uruguayo campeón a nivel internacional fue Biguá, en 2008, cuando logró el Sudamericano de clubes campeones.

Boca campeón

En la final, Boca Juniors venció a Franca 86-72 en un partido que dominó de principio a fin. Francisco Cáffaro, pivot que integra la selección argentina, fue la gran figura del partido, lo que le valió ser elegido como el basquetbolista más valioso del torneo; puso 15 puntos y bajó 6 rebotes en la final. Santiago Scala, con 18, fue el goleador xeneize. Fue la primera vez que Boca gana este torneo y la tercera ocasión en que se lo queda un elenco argentino.