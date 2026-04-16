Gustavo Henrique, de Corinthians, celebra tras marcar el segundo gol de su equipo ante Independiente Santa Fe, el 15 de abril, en el estadio Neo Química Arena, en San Pablo.

Universidad Católica e Independiente Rivadavia ganaron en Brasil, Rosario Central en Paraguay e Independiente del Valle de local, donde fue expulsado el uruguayo Juan Viacava; hoy habrá cuatro partidos para cerrar la semana.

Este miércoles de Copa Libertadores dejó mucha tela para cortar. En el grupo de Peñarol, que recibirá hoy a Platense, Corinthians venció 2-0 a Independiente Santa Fe con goles de Raniele y Gustavo Henrique, ambos en el segundo tiempo. Pedro Milans estuvo en el banco ganador, pero no ingresó, mientras que Franco Fagúndez entró a los 77 minutos en el equipo que dirige Pablo Repetto.

De visita

Universidad Católica dio uno de los grandes batacazos de la jornada al ganarle 2-1 a Cruzeiro en Brasil. Justo Giani puso el primero para los chilenos, pero Matheus Pereira lo igualó de penal. En el cuarto minuto de descuento, Jimmy Martínez colocó el gol agónico. Ahora los dos equipos tienen 3 puntos en el grupo que lidera Boca Juniors, con puntaje perfecto, tras la victoria del martes ante Barcelona.

Independiente Rivadavia tuvo su maracanazo al vencer 2-1 a Fluminense de atrás. Los de Río de Janeiro comenzaron ganando con tanto de Guilherme Arana, mientras que Fabrizio Sartori y Álex Arce lo dieron vuelta para los de Mendoza, que están jugando por primera vez el torneo y tienen puntaje perfecto. Agustín Canobbio fue titular en el perdedor y Facundo Bernal arrancó en el segundo tiempo; Leonard Costa jugó todo el encuentro en la visita. El equipo argentino es líder con 6 puntos, Deportivo La Guaira tiene 2 y Bolívar y Fluminense 1.

Rosario Central sacó un triunfazo de visitante en Paraguay 1-0 ante Libertad con gol de Enzo Copetti en el tramo final del encuentro. Había mucha lluvia, lo que hizo que el trámite del partido fuera más luchado que jugado.

Los rosarinos son líderes junto con Independiente del Valle, que venció 3-1 a Universidad Central de Venezuela. La visita comenzó ganando con tanto de Jovanny Bolívar, pero el locatario lo dio vuelta con tantos de Jordy Alcívar y doblete de Carlos González.

Cuatro partidos cierran la segunda fecha de la Libertadores: dónde verlos y qué uruguayos juegan

Todos los partidos de la Copa Libertadores se podrán ver por Disney+ y DGo en streaming.

| 19.00 | Palmeiras-Sporting Cristal | ESPN | Emiliano Martínez (PAL) - Leandro Sosa (SC) | | 19.00 | Lanús-Always Ready | ESPN 5 | Gonzalo Pérez (LAN) | | 21.30 | Peñarol-Platense | ESPN | Matías Ocampo, Martín Barrios (PLA) | | 21.30 | Flamengo-Independiente Medellín | ESPN 2 | Guillermo Varela, Nicolás de la Cruz, Giorgian de Arrascaeta (FLA) - Salvado Ichazo, Enzo Larrosa (IND)

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