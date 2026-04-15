El carbonero se estrena en la copa en el Campeón del Siglo, a las 21.30, frente a Platense.

Este jueves a las 21.30, por la segunda fecha del grupo de la Copa Libertadores de América, se enfrentan Peñarol y Platense en el estadio Campeón del Siglo. El equipo de Diego Aguirre llega con la obligación de enderezar el rumbo tras el debut, pero sobre todo con el ánimo sacudido por la pérdida de su pieza más valiosa, el 2 de la muestra de este plantel: Leonardo Cecilio Fernández. El volante creativo, que sufrió una grave lesión de rodilla con rotura parcial de ligamentos cruzados y deberá pasar por el quirófano –o tendrá una salida de las canchas por unos meses para seguir un tratamiento no quirúrgico–, es una pérdida enorme para Aguirre y su estructura, dejando un vacío que se siente en el pecho de la hinchada. No es solo jugar este partido sin Leo Fernández, sino saber que no estará ni este jueves ni varios sábados, domingos y miércoles más. Un peso importante en la emoción y en el juego.

La tabla marca que el aurinegro debe ganar en casa para no quedar a la retranca, ya que tras la primera jornada suma apenas un punto, producto del empate ante Independiente Santa Fe en Colombia. Por su parte, el conjunto argentino cierra la clasificación sin unidades luego de caer en su estreno ante Corinthians.

Cruzados

En Los Aromos el panorama es de reconstrucción obligada. La ausencia de Leo Fernández desarma el circuito de juego que Aguirre venía aceitando, obligando al técnico a buscar soluciones en los gurises del club para cubrir ese faltante de fútbol. Para este compromiso, el equipo gestionó las cargas el fin de semana más uno (el lunes, con la dura derrota ante Liverpool) en el Apertura, entendiendo que el despliegue ante los argentinos será de una exigencia física superior. Es lo que elige desde hace muchas Libertadores Diego Aguirre. Mal no le fue.

Peñarol recupera a Lucas Hernández para el lateral, pero mantiene en sanidad a Nahuel Herrera, Emanuel Gularte y ahora a Leo. El plantel sabe que en el escenario de la ruta 102 no hay lugar para las vacilaciones defensivas si se quiere honrar la mística en este choque inédito por los puntos, que apenas registra dos amistosos en la década del 30 como antecedentes remotos: una caída 4-3 en el viejo estadio de Los Pocitos en 1930 y un triunfo 4-2 en el Centenario en 1938.

Platense pisa suelo oriental con la ilusión de su primera aventura internacional de fuste, aunque el técnico Walter Zunino lidia con un parte médico extenso. Según informan los medios de la vecina orilla, el calamar llega con cinco bajas confirmadas: Juan Ignacio Saborido, Franco Minerva, Gonzalo Goñi, Héctor Bobadilla y Marcos Portillo quedaron fuera de la convocatoria por distintas dolencias físicas. Pese a estas ausencias, el equipo de Vicente López mantiene la base que viene de empatar en su liga local, apoyado en un orden táctico que prioriza el bloque bajo para salir rápido de contragolpe, una receta que históricamente ha sabido complicar a los equipos uruguayos cuando deben asumir el protagonismo.

La oncena que pararía Peñarol este jueves, con el tuteo de Aguirre como orden de mando, sería con Sebastián Britos bajo los tres palos; una línea de fondo con Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira y Maximiliano Olivera; en el centro de la cancha se ubicarían Nicolás Fernández, Eric Remedi y Jesús Trindade para el equilibrio y la distribución; más adelantados, Luis Angulo y Gastón Togni por las bandas, dejando a Matías Arezo como la principal referencia en el área rival.

Por su parte, el equipo calamar alinearía a Juan Pablo Cozzani bajo los tres palos; una defensa con Agustín Lagos, Mateo Mendía, Eugenio Raggio y Sasha Marcich; en la mitad de la cancha, Pablo Ferreira, Iván Gómez, Guido Mainero y el uruguayo Agustín Koala Ocampo; para dejar en la ofensiva a Juan Carlos Gauto junto a Mateo Pellegrino.

El arbitraje del encuentro estará a cargo del chileno Cristian Garay, secundado en las bandas por sus compatriotas José Retamal y Miguel Rocha, mientras que la transmisión televisiva llegará a través de la señal de ESPN y la plataforma Star+. Para los hinchas que lleguen al Campeón del Siglo, las entradas se encuentran a la venta a través de Tickantel, con precios que van desde los 490 pesos para socios en la Cataldi hasta los 2.750 pesos para el público general en la Henderson. La parcialidad de Platense se ubicará en la tribuna Gastón Güelfi, ingresando por Puerta A, a un costo de $ 2.540.