Juan Cuesta, de Universidad Central, festeja el primer gol contra Libertad por la Copa Libertadores, el 9 de abril, en el estadio Olímpico de Caracas.

Corinthians le ganó de visitante a Platense en Argentina, donde Rosario Central igualó con Independiente del Valle.

La visita de Peñarol a Independiente Santa Fe cierra la semana de Copa Libertadores, pero el jueves, más temprano, hubo otros tres encuentros que empezaron a delinear las posiciones en los distintos grupos.

En la zona del carbonero, Corinthians se impuso de visitante en Argentina al vencer 2-0 a Platense con goles de Kayke y Yuri Alberto, ambos en el segundo tiempo. En el calamar fue expulsado Juan Ignacio Saborido, que no podrá jugar el martes en el Campeón del Siglo. Martín Barrios estuvo en el banco de suplentes locatario, pero no jugó.

La gran sorpresa de la noche la dio Universidad Central de Venezuela, que le ganó 3-1 como locatario a Libertad de Paraguay. Juan Manuel Cuesta puso en ventaja a los dueños de casa, pero cuando promediaba el segundo tiempo Lorenzo Melgarejo empató de cabeza. Cuando parecía que el empate marcaba la noche venezolana, Yeiber Murillo anotó a los 88 minutos y Francisco Solé aumentó la diferencia, de penal, en tiempo de descuento.

Por la misma zona, fue igualdad sin goles en Argentina en el partido entre Rosario Central e Independiente del Valle. En la visita fue titular y completó todo el encuentro el zaguero Juan Viacava.