Diego Aguirre tiene una duda entre Jesús Trindade y Gastón Togni, lo que cambiaría la forma de integrar la mitad de la cancha.

Peñarol le ganó a Progreso el sábado y pasó a enfocarse de lleno en la Copa Libertadores; será el último equipo uruguayo en estrenarse en torneos internacionales ya que debutará el jueves a las 23.00 en Colombia, ante Independiente Santa Fe, que es dirigido por el uruguayo Pablo Repetto.

Peñarol viajó el martes y entrenó dos veces en el complejo de la selección colombiana. Diego Aguirre tiene bajas importantes, como Washington Aguerre, que está suspendido, y los lesionados Lucas Hernández, Diego Laxalt, Nahuel Herrera y Javier Cabrera. Además se optó por no arriesgar a Abel Hernández, quien tuvo minutos el último fin de semana después de más de dos meses de inactividad.

El entrenador tiene una duda en la mitad de la cancha entre Jesús Trindade y Gastón Togni. La decisión marcará si el esquema será más ofensivo o defensivo para batallar y disputar el balón. Si va el surgido futbolísticamente en Racing, la formación será 4-3-1-2, con Luis Angulo cerca de Matías Arezo. Si apuesta por Togni, el carbonero irá 4-2-3-1, con Togni por izquierda y Angulo por derecha.

Con este panorama, el probable tendrá a Sebastián Britos; Franco Escobar, Lucas Ferreira, Mauricio Lemos, Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Roberto Fernández, Trindade o Togni, Angulo, Leonardo Fernández y Arezo.

El equipo locatario tiene en sus filas a Franco Fagúndez, que se recuperó de una lesión y estará a la orden. Los colombianos empataron el sábado 2-2 ante Deportes Tolima y están duodécimos en el torneo, a 12 puntos de Atlético Nacional.

El delantero de 40 años Hugo Rodallega es el estandarte del equipo; la plantilla santafesina tiene mucho poderío arriba y algunas interrogantes de mitad de cancha hacia atrás.

El probable de Repetto es con Andrés Mosquera; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Jhojan Torres, Yilmar Velásquez; Omar Frasica, Luis Palacios y Rodallega.

El equipo arbitral será venezolano, estará compuesto por el juez central Jesús Valenzuela, Jorge Urrego y Lubin Torrealba en las líneas, Alejandro Velázquez será el cuarto y en el VAR estarán Juan Soto y Marco Suárez.

El encuentro será televisado en la pantalla principal de ESPN y por Disney+.