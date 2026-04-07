Antes de partir, Diego Aguirre declaró que la Copa Libertadores “es el campeonato más lindo para jugar y el más emocionante”.

Comienza la Copa Libertadores para los equipos uruguayos; Peñarol jugará el último partido de la semana al enfrentar a Independiente Santa Fe el jueves a las 23.00 en Colombia.

La delegación viajó en las primeras horas del martes. El plantel quedó concentrado en Los Aromos y sobre las 4.00 se levantaron para ir rumbo al aeropuerto. El carbonero entrenará en el predio de la selección colombiana miércoles y jueves. El viernes, pospartido, volverá a realizar un entrenamiento en tierras cafeteras y viajará por la tarde a Montevideo, para llegar el sábado por la mañana.

Al aurinegro se le viene una seguidilla importante de partidos y preocupan los viajes durante la noche para los descansos. Tendrá tres partidos en siete días en el Campeón del Siglo luego de arribar a suelo uruguayo: el próximo lunes ante Liverpool, el jueves con Platense por la segunda fecha del torneo continental y el lunes siguiente ante Juventud de Las Piedras.

Bajas importantes

Mirando el árbol y el bosque, Diego Aguirre diseñó la lista de viajeros. No estarán Washington Aguerre, suspendido para la Libertadores, ni los lesionados Lucas Hernández, Diego Laxalt, Nahuel Herrera y Javier Cabrera. Abel Hernández tuvo minutos ante Progreso, pero el cuerpo técnico prefirió que no viajara para llegar en forma a enfrentar al negriazul.

En contrapartida, Eduardo Darias estará a la orden junto con Leandro Umpiérrez, a quien se lo había preservado en el encuentro ante Progreso por una molestia.

Diego Aguirre: “Nos tocó un grupo difícil”

El entrenador carbonero habló en el Aeropuerto Internacional de Carrasco previo a la partida del plantel: “Es muy lindo jugar la Libertadores, hay mucha expectativa, estamos esperando el comienzo con ansiedad, ojalá tengamos un buen partido. Nuestro objetivo es pasar la fase y después empieza otra historia. Nos tocó un grupo difícil y tenemos que sumar todos los puntos posibles”.

Sobre la conformación del plantel con los lesionados, valoró: “Estamos recuperando jugadores, tuvimos dificultades desde que empezamos el año. De a poco vamos teniendo todo el plantel a disposición. Abel Hernández es un caso especial, venía de un parate de varios meses, entendimos que era demasiado viaje y preferimos que se quede acá para no tomar riesgos de cara a la seguidilla de partidos que tenemos”.

Sobre la Libertadores, dijo: “Es el campeonato más lindo para jugar, el más emocionante. Siento que Peñarol volvió a competir y ganarse el respeto los últimos dos años. Tenemos la obligación de sostenerlo. Para mí como entrenador es espectacular tener otra oportunidad; nunca sé cuántas me quedan, lo tomo como la última para pelear y darlo todo”.

Al ser consultado sobre la chance de ganar la sexta, con una sonrisa, respondió: “Tal vez no sea algo racional porque los favoritos son otros equipos, pero Peñarol históricamente alguna sorpresa ha dado”.

Viajeres de Peñarol Arqueros: Sebastián Britos, Paulo da Costa y Leandro Díaz Defensores: Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Andrés Madruga, Franco Escobar, Kevin Rodríguez, Maximiliano Olivera y Matías González Mediocampistas: Eric Remedi, Nicolás Fernández, Eduardo Darias, Germán Barbas, Jesús Trindade, Leonardo Fernández, Leandro Umpiérrez, Stiven Muhlethaler, Gastón Togni y Franco González Delanteros: Luis Angulo, Facundo Batista y Matías Arezo

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