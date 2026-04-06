Esta semana comenzará la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Entre martes y jueves se disputarán un sinfín de partidos entre los torneos continentales en el fútbol americano, todos los días habrá un equipo uruguayo en cancha. En la Copa Libertadores habrá 31 jugadores uruguayos jugando en equipos extranjeros y serán 38 los futbolistas compatriotas que participarán.

Nacional y Peñarol viajan

El primero en salir a escena es Nacional, que el miércoles a las 19.00 chocará contra Coquimbo Unido. El equipo chileno jugó el viernes por el torneo locatario, venció 3-2 a Cobresal, está séptimo en la liga de su país a seis unidades del líder Colo-Colo.

El lateral derecho Francisco Salinas es una de las figuras del equipo, tiene 26 años y es pieza fundamental. El delantero Lucas Pratto es uno de los más conocidos de la plantilla que dirige Hernán Caputto, entrenador argentino.

El tricolor viajó este mediodía rumbo a tierras trasandinas con algunas bajas importantes por lesiones musculares.

Peñarol partirá rumbo a Colombia el martes, para jugar el jueves a las 23.00 frente a Independiente Santa Fé que es dirigido por el uruguayo Pablo Repetto y que tiene en sus filas a Franco Fagúndez que se recuperó de una lesión y estará a la órden. Los colombianos empataron el sábado 2-2 ante Deportes Tolima y están duodécimos en el torneo, a 12 puntos de Atlético Nacional.

El delantero de 40 años, Hugo Rodallega, es el estandarte del equipo. Jáder Obrian y Nahuel Bustos, ambos atacantes, son otros jugadores destacados que tiene la plantilla santafesina.

De punto a la Copa Sudamericana

Boston River jugará el martes en el Estadio Centenario ante un poderoso como São Paulo a las 21.30, el segundo del Brasileirao, a cinco puntos de Palmeiras, viene de golear 4-1 a Cruzeiro el sábado pasado con tres goles de Aldemir dos Santos Ferreira. El volante Marcos Antonio que llegó desde la Lazio y el extremo derecho Artur son figuras del equipo.

El miércoles a las 21.30, también en el Centenario, Montevideo City Torque va con Grêmio de Porto Alegre. Viene de empatar 0-0 con Remo y marcha undécimo en el Brasileirao con 12 puntos. Weverton en el arco, el zaguero paraguayo Fabián Balbuena que vino desde Europa, el volante de 37 años William con pasado en Chelsea y selección brasileña, Carlos Vinicius y el belga Francis Amuzu son algunas de las figuras del gran plantel que tiene el tricolor.

También en el Centenario, pero el jueves a las 19.00, Juventud de Las Piedras va con Cienciano que el viernes le ganó 3-2 a ADT con tres goles de penal, dos de ellos fueron convertidos por Alejandro Hohberg; Maximiliano Amondarain y Cristian Souza también fueron titulares mientras que Gonzalo Falcón estuvo en el banco; Santiago Arias fue el único uruguayo que no entró en la convocatoria por un desgarro muscular. El equipo está segundo a un punto de los dos líderes en la primera división peruana.