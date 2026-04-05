Importantes bajas para el tricolor, que esta semana debutará en Chile ante Coquimbo Unido.

Van cuatro meses del año, prácticamente dos y medio de competencia, y las lesiones están a la orden del día en el fútbol uruguayo. Este domingo Nacional confirmó que dos de sus futbolistas, habituales titulares –el arquero panameño Luis Mejía y el lateral Emiliano Ancheta–, serán bajas porque sufrieron desgarros musculares que los dejarán fuera del debut en la Copa Libertadores, el miércoles como visitante ante Coquimbo Unido de Chile.

La noticia se dio a conocer dos días después de la derrota frente a Central Español en el Gran Parque Central, por lo que las bajas no son lo único que aqueja a Nacional, que cambia de entrenador pero no logra solidificarse en su juego.

El panameño había encendido las alarmas días atrás, tras retirarse sentido durante un partido con su selección. Aunque inicialmente se especuló con una molestia menor, los estudios realizados confirmaron el desgarro. Ancheta, por su parte, ingresa a la lista de lesionados en un momento complejo en su sector, porque Juan de Dios Pintado recién se está recuperando de la lesión que lo aquejaba. Será un hueco difícil de cubrir, porque si bien Pintado tuvo algunos minutos en el partido ante Central Español, difícilmente esté para jugar desde el vamos.

Tratando de rearmar el puzle, así Nacional viajará a Chile para debutar contra Coquimbo Unido este miércoles a las 19.00 en La Serena.