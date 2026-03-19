Esta noche se realizará el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Habrá tres equipos uruguayos en competencia: Boston River y Montevideo City Torque clasificaron al ganar los mano a mano ante Racing y Defensor Sporting, respectivamente, mientras que Juventud de Las Piedras recaló en el torneo de segundo orden al quedar afuera en la fase previa de la Copa Libertadores.
Entre los equipos del resto de Sudamérica que jugarán la competencia, hay dos planteles que están repletos de jugadores uruguayos: Olimpia de Paraguay tiene siete y Cienciano de Perú cuenta con cinco.
A diferencia de los 31 futbolistas celestes que participan en la fase de grupos de la Copa Libertadores, los que lo hacen en la Sudamericana no están en las grandes luminarias continentales. Matías Viña y José Luis Rodríguez son los únicos que participan activamente en la selección mayor, aunque algunos otros tuvieron presencia en el pasado, como Alejandro Silva, Agustín Sant'Anna y Gastón Olveira, quien recientemente fue citado por Gustavo Alfaro para defender la camiseta de Paraguay.
Mateo Ponte, Matías de Ritis e Ignacio Sosa fueron campeones del Mundial sub 20 en 2023, mientras que Maximiliano Amondarain fue subcampeón en la misma categoría, pero diez años antes, en 2013.
Si bien hay siete jugadores más disputando la fase de grupos de la Sudamericana en comparación con la Libertadores, también son más los equipos que no cuentan con jugadores uruguayos: Atlético Mineiro, San Pablo, Gremio, América de Cali, Palestino, Caracas, Deportivo Cuenca, Independiente Petrolero, Alianza Atlético Sullana, Recoleta y Carabobo.
Todos los jugadores uruguayos
River Plate: Matías Viña
Racing: Gastón Martirena
Olimpia: Gastón Olveira, Sebastián Lentinelly, Bryan Bentaberry, Lucas Morales, Rodrigo Pérez, Alejandro Silva, Faustino Barone
Santos: Christian Oliva
San Lorenzo: Matías de Ritis, Guzmán Corujo
Bragantino: Guzmán Rodríguez, Agustín Sant'Anna, Ignacio Sosa
Millonarios: Guillermo de Amores, Edgar Elizalde
Vasco da Gama: Alan Saldivia, José Luis Rodríguez
Cienciano: Gonzalo Falcón, Maximiliano Amondaraín, Santiago Arias, Cristian Souza, Alejandro Hohberg
Tigre: Ramón Arias
Audax Italiano: Diego Coelho
Blooming: Matías Abisab
Academia Puerto Cabello: Gerónimo Bortagaray, Pablo Lima
Barracas Central: Yonatthan Rak, Jhonatan Candia
Macará: Rodrigo Rodríguez, Santiago Etchebarne, Franco Posse
Botafogo: Mateo Ponte, Lucas Villalba, Santiago Rodríguez
O'Higgins: Thiago Vecino
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