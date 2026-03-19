Desde Matías Viña a futbolistas que hace tiempo que están en el exterior; Olimpia de Paraguay y Cienciano de Perú están repletos de celestes.

Esta noche se realizará el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Habrá tres equipos uruguayos en competencia: Boston River y Montevideo City Torque clasificaron al ganar los mano a mano ante Racing y Defensor Sporting, respectivamente, mientras que Juventud de Las Piedras recaló en el torneo de segundo orden al quedar afuera en la fase previa de la Copa Libertadores.

Entre los equipos del resto de Sudamérica que jugarán la competencia, hay dos planteles que están repletos de jugadores uruguayos: Olimpia de Paraguay tiene siete y Cienciano de Perú cuenta con cinco.

A diferencia de los 31 futbolistas celestes que participan en la fase de grupos de la Copa Libertadores, los que lo hacen en la Sudamericana no están en las grandes luminarias continentales. Matías Viña y José Luis Rodríguez son los únicos que participan activamente en la selección mayor, aunque algunos otros tuvieron presencia en el pasado, como Alejandro Silva, Agustín Sant'Anna y Gastón Olveira, quien recientemente fue citado por Gustavo Alfaro para defender la camiseta de Paraguay.

Mateo Ponte, Matías de Ritis e Ignacio Sosa fueron campeones del Mundial sub 20 en 2023, mientras que Maximiliano Amondarain fue subcampeón en la misma categoría, pero diez años antes, en 2013.

Si bien hay siete jugadores más disputando la fase de grupos de la Sudamericana en comparación con la Libertadores, también son más los equipos que no cuentan con jugadores uruguayos: Atlético Mineiro, San Pablo, Gremio, América de Cali, Palestino, Caracas, Deportivo Cuenca, Independiente Petrolero, Alianza Atlético Sullana, Recoleta y Carabobo.

Todos los jugadores uruguayos River Plate: Matías Viña Racing: Gastón Martirena Olimpia: Gastón Olveira, Sebastián Lentinelly, Bryan Bentaberry, Lucas Morales, Rodrigo Pérez, Alejandro Silva, Faustino Barone Santos: Christian Oliva San Lorenzo: Matías de Ritis, Guzmán Corujo Bragantino: Guzmán Rodríguez, Agustín Sant'Anna, Ignacio Sosa Millonarios: Guillermo de Amores, Edgar Elizalde Vasco da Gama: Alan Saldivia, José Luis Rodríguez Cienciano: Gonzalo Falcón, Maximiliano Amondaraín, Santiago Arias, Cristian Souza, Alejandro Hohberg Tigre: Ramón Arias Audax Italiano: Diego Coelho Blooming: Matías Abisab Academia Puerto Cabello: Gerónimo Bortagaray, Pablo Lima Barracas Central: Yonatthan Rak, Jhonatan Candia Macará: Rodrigo Rodríguez, Santiago Etchebarne, Franco Posse Botafogo: Mateo Ponte, Lucas Villalba, Santiago Rodríguez O'Higgins: Thiago Vecino

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