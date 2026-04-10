En el Centenario los pedrenses empataron 1-1 con Cienciano de Cusco.

A Juventud lo empataron al final de su partido inicial en la Sudamericana 2026 y esa acción, el gol del delantero ecuatoriano al servicio de los peruanos, Carlos Garcés, le impidió a los pedrenses quedarse con los importantes tres puntos y con más de 100.000 dólares con los que la Conmebol premia este año a los ganadores de partidos en la fase de grupos. Una pena, porque el equipo pedrense fue mucho más durante todo el partido, pero estas cosas pasan desde que el fútbol es fútbol y las únicas ventajas que sostienen las diferencias de juego son las de los goles. Leonel Roldán, en el primer tiempo, hizo el único gol del elenco canario.

Chapa y pintura

En el debut de Sergio Chapita Blanco como técnico de Juventud de Las Piedras, tras el cese de Sebastián Gallego Méndez –que justamente fue quien lo condujo a la fase de grupos de la Sudamericana–, Juventud arrancó en el estadio Centenario con buen juego y dominio casi absoluto ante los peruanos de Cienciano, pero le costó traducir en goles, o en gol, la superioridad que venía manifestando cuando cargaba contra el arco de la vacía tribuna Ámsterdam. El grandote Fernando Mimbacas dejó el travesaño estremeciéndose cuando parecía que llegaría el primero y, después, otras frustraciones menores dejaron el arco peruano por un rato en cero. La aduana de Cecchini fue el eje para que la redonda circulara con sentido, permitiendo que Juventud no extrañara el despliegue de los ausentes y mantuviera el control del trámite.

Blanco, a diferencia de su antecesor Méndez, encontró un plantel muy diezmado por las lesiones, algunas de largo alcance, como la que sufriera la figura decisiva en los partidos de Libertadores, Federico Barrandeguy, pero además no pudo contar con Rodrigo Chagas, Bruno Larregui, Martín Cáceres, Rodrigo Rodríguez y Facundo Domínguez. Esta acumulación de bajas en todas las líneas obligó a una reingeniería de la geografía del campo, donde el equipo debió suplir nombres con un funcionamiento colectivo aceitado. La verticalidad de Alejo Cruz por izquierda fue la llave que destrabó un partido que amenazaba con volverse un dominio estéril; fue el encargado de llevar el útil hasta el fondo para lastimar.

A los 35, después de tanta insistencia sin encontrar el último pase o la penúltima jugada, llegó el gol de los pedrenses, después de una muy buena carrera y habilitación por izquierda de Alejo Cruz, una acción de torero de Mimbacas, que dejó pasar la pelota para que, entrando solo, el argentino Roldán diera el pase a la red y convirtiera el primer gol de Juventud en esta edición 2026 de la Sudamericana. La estocada de Roldán fue de manual: el argentino leyó el vacío y llegó desde atrás para acariciar el cuero, demostrando que tiene el olfato necesario para pisar las dos áreas.

Roldán, además de la alegría de su gol, se convirtió en uno de los primeros jugadores que, en esta temporada 2026, anota en los dos torneos de la Confederación Sudamericana de Fútbol: primero lo hizo en la Libertadores y luego en la Sudamericana.

El gol sacudió a Cienciano, que pareció obligado a tomar una actitud más ofensiva, con el liderazgo de Alejandro Hohberg, que logró poner en acción al golero Sebastián Sosa en un par de oportunidades. No obstante ello, Juventud siguió manejando el partido y estirando su dominio, llegando a generar nuevamente acciones de peligro, fundamentalmente por las bandas, con la calidad y jerarquía de Gastón Pereiro, el zurdo volcado a la derecha, quien, con su maña habitual, puso pelotas secretas para sus compañeros y desarticuló los intentos de presión del conjunto cusqueño. La seguridad bajo los palos de Sosa respondió con sobriedad las veces que fue exigido, manteniendo la calma cuando Cienciano intentó reaccionar tras el impacto del gol.

Un gol no es diferencia

El argumento del segundo tiempo fue básicamente el mismo, por lo menos en el arranque, con una notoria diferencia de dominio del juego ofensivo de Juventud de Las Piedras durante los primeros minutos, generando acciones que parecieron haber podido precipitar el segundo gol. El equipo mantuvo la guinda lejos de su arco, asfixiando la salida de un Cienciano que no encontraba el norte en la geografía del campo.

A los diez minutos, la salida obligada por lesión de Mujica permitió el ingreso de la joya pedrense, Pablo Lago, que se ubicó en la banda derecha. Este cambio trajo otra reingeniería táctica: Leonel Roldán pasó a ocupar el lateral derecho y Gastón Pereiro tomó la posición de enganche por detrás de Mimbacas.

Reaccionó algo Cienciano, pero Juventud procuró asegurar la pelota y la diferencia, apelando a la maña para bajarle las pulsaciones al encuentro. Sin embargo, al final pasó lo que suele suceder cuando la diferencia es mínima en el marcador, aunque sea mucha en el juego: una pelota cruzada por el uruguayo Gonzalo Sousa hacia el potente ecuatoriano Garcés, quien sacó un cabezazo estupendo para vencer a Sosa y marcar el empate para Cienciano. Juventud pagó el precio más alto por no haber sentenciado el trámite cuando el útil le pertenecía.

1-1 y sacar del medio. Esto es fútbol.