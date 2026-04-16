Alexander Barboza y Alex Telles, de Botafogo, celebran la victoria ante Racing de Avellaneda, el 15 de abril, en el estadio Presidente Perón.

Además, hubo triunfos de América de Cali, River Plate y Caracas, y fue empate entre Olimpia y Barracas Central; hoy hay cinco partidos.

El miércoles hubo seis partidos por la Copa Sudamericana. Boston River perdió 1-0 en Colombia ante Millonarios y complicó bastante su futuro en el torneo internacional. En esa zona, San Pablo lidera con 6 puntos, mientras que Millonarios y O'Higgins tienen 3; cierra el sastre sin unidades.

En el mejor partido de la noche, Botafogo le ganó 3-2 a Racing en Avellaneda. Santiago Sosa abrió la cuenta para los locatarios, pero en el primer tiempo lo dieron vuelta los brasileños con tantos de Arthur Cabral y Junior Santos. Promediando el complemento lo empató Adrián Maravilla Martínez, pero en tiempo de descuentos Danilo le dio la victoria agónica a la visita.

En Botafogo fue titular Mateo Ponte e ingresó a los 57 minutos Lucas Villalba, mientras que Gastón Martirena fue de arranque en la academia y jugó hasta los 63 minutos. El equipo brasileño es líder de su grupo junto con Caracas, que le ganó 1-0 a Independiente Petrolero con gol de Wilfred Correa.

River Plate terminó con el invicto de los venezolanos

El fútbol venezolano estaba de parabienes ya que ningún equipo de este país había perdido en fase de grupos de la Sudamericana ni de la Libertadores, hasta ayer. River Plate superó 1-0 a Carabobo en el Monumental con solitario tanto de Sebastián Driussi. Matías Viña fue titular y jugó 77 minutos; salió amonestado.

América de Cali venció 2-1 a Alianza Atlético al darlo vuelta con goles de Jorge Valencia y Yeison Guzmán; Elian Muñoz había puesto en ventaja a los peruanos. Los colombianos son líderes en un grupo en el que todos habían empatado en la primera fecha.

En Paraguay igualaron sin goles Olimpia y Barracas Central. Gastón Olveira fue titular en el elenco paraguayo, que tuvo en el banco de suplentes a Sebastián Lentinelly, Rodrigo Pérez, Lucas Morales, Bryan Bentaberry y Alejandro Silva, que fue amonestado pese a no jugar. En el elenco argentino ingresó a los 57 minutos Jhonatan Candia, mientras que Yonatthan Rak estuvo en el banco.

Cinco partidos cierran la segunda fecha de la Sudamericana: dónde verlos y qué uruguayos juegan

El destacado es el encuentro en el que Juventud de Las Piedras visita a Atlético Mineiro a las 19.00. Por el mismo grupo, Cienciano recibe a Academia Puerto Cabello.

Todos los encuentros que van por ESPN también serán televisados en streaming por Disney+, mientras que los cotejos que son exclusivos de Directv irán por la plataforma DGo.

| 19.00 | Tigre-Macará | ESPN 2 | Ramón Arias (TIG) - Rodrigo Rodríguez, Santiago Etchebarne, Franco Posse (MAC) | | 19.00 | Atlético Mineiro-Juventud de Las Piedras | Directv | | 21.30 | San Lorenzo-Deportivo Cuenca | Directv | Matías de Ritis, Guzmán Corujo (SL) | | 21.30 | Bragantino-Blooming | ESPN 5 | Guzmán Rodríguez, Agustín Sant'Anna, Ignacio Sosa (BRA) - Matías Abisab (BLO) | | 23.00 | Cienciano-Academia Puerto Cabello | ESPN 3 | Gonzalo Falcón, Maximiliano Amondaraín, Santiago Arias, Cristian Souza, Alejandro Hohberg (CIE) - Gerónimo Bortagaray, Pablo Lima (ACA)

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