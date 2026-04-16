Los pedrenses llegan a Belo Horizonte tras el empate conseguido en el primer partido.

Nunca será fácil la parada en Brasil para un equipo uruguayo. Mucho más con el escenario reciente del fútbol sudamericano, donde los equipos norteños demuestran mucho poderío económico y contratan jugadores como si estuvieran en Europa. El Atlético Mineiro es uno de esos equipos y no en vano ha definido copas en los últimos años.

También es cierto que el fútbol es 11 contra 11 y, sin ir más lejos, pese a los nombres y los millones, el Mineiro arrancó perdiendo en la Sudamericana: en la fecha inaugural cayó 2-1 ante Puerto Cabello de Venezuela.

En ese marco, Juventud de Las Piedras llega a suelo brasuca con sensaciones encontradas, pero con argumentos para ilusionarse. Sensaciones encontradas porque en su debut copero igualó 1-1 ante Cienciano en un partido que fue ganando y tuvo bastante bajo control, pero que se le escapó sobre el final. No hay que perder de vista que en la Sudamericana solo avanza directamente el primero de cada grupo, mientras que los segundos deben jugar un repechaje contra quienes vengan desde la Libertadores.

Pero, a la vez, los dirigidos por Sergio Blanco llegan fortalecidos por la victoria en el torneo local, donde le ganaron 1-0 a Progreso en el Parque Artigas -gol de Fernando Mimbacas- y pudieron salir del fondo de la tabla, un lugar raro para lo que venía haciendo el elenco pedrense, que ha mostrado competitividad tanto a nivel local como internacional -no en vano avanzó tantas eliminatorias en la Libertadores-.

Pasando raya, sumar en Brasil será complejo, pero no imposible. Porque si algo está demostrando la copa en su inicio es que los favoritos no están siendo tan potentes a la hora de ratificar su condición.

Un probable equipo de los pedrenses podría ser con Sebastián Sosa; Emmanuel Más, David Morosini, Patricio Pernicone, Renzo Rabino; Leonel Roldan, Emanuel Cecchini, Mateo Izaguirre, Facundo Pérez, Gastón Pereiro; y Mimbacas o Sebastián Guerrero.

Atlético Mineiro, por su parte, podría parar a Everson; Angelo Preciado, Vitor Hugo, Lyanco, Junior Alonso; Igor Gomes, Mamady Cisse; Bernard, Gustavo Scarpa, Dudu; Mateo Cassierra.