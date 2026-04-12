Una semana después de consagrarse en nuestro país, Bonilla estuvo en la Clásica de Pascuas, donde compartió pelotón con otro uruguayo, Eric Fagúndez.

Tras conquistar la 81ª Vuelta Ciclista del Uruguay, Pablo Bonilla no escondió su alegría en las notas de prensa posteriores, a la vez que en la mayoría de ellas también ponía el foco en lo que venía: su vuelta al ciclismo europeo para sumarse al equipo español Padrones Cortizos. Dicho y hecho, porque una semana después de consagrarse en nuestro país el oriundo de Treinta y Tres cambió de colores, de pelotón y lo lanzaron a la carrera.

Bonilla corrió la Clásica de Pascuas. Y no lo hizo nada mal, porque cerró su primer desempeño entrando en el top 20, quedando 19º a 6 minutos 50 segundos del luxemburgués Mats Wenzel, ganador de la carrera con el equipo navarro Kern Pharma.

En la carrera, que tuvo salida y llegada en Padrón, La Coruña, también participó otro uruguayo: Eric Fagúndez defendió los colores del BH Burgos, su equipo desde hace buen rato en España. El de Vergara, que ya sabe lo que es ganar la Clásica de Pascuas porque la conquistó en 2022, culminó en el puesto 52, lejos de la pelea por la victoria –donde sí estuvo su compañero de equipo, Jesús Herrada, quien se subió al podio en el tercer puesto–, pero sumando kilómetros y manteniendo su lugar en el competitivo calendario español. La coincidencia de Bonilla y Fagúndez en el mismo pelotón simboliza el momento que vive el ciclismo uruguayo.