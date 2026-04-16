La Organización Nacional Antidopaje del Uruguay comunicó los resultados tras las muestras tomadas el 31 de enero.

La Federación Ciclista Uruguaya (FCU) oficializó en un comunicado que Diego Jame, Santiago Pérez y Roderyck Asconeguy obtuvieron “un resultado analítico adverso” en los controles antidopaje que realizó el 31 de enero la Organización Nacional Antidopaje del Uruguay (ONAU), luego de la segunda etapa del Tour de San Carlos.

A los tres ciclistas uruguayos “se les ha aplicado las suspensiones provisionales correspondientes en los sistemas federativos hasta nueva notificación del organismo”, señala el escrito de la FCU.

Asconeguy y Pérez participan en ciclismo de ruta, el primero culminó octavo en la última edición de la Vuelta Ciclista, mientras que el segundo fue decimonoveno en Rutas de América 2026.

Jamen también compite en ruta pero es especialista en pista, siendo uno de los mejores exponentes del ciclismo uruguayo; en febrero disputó el Panamericano y también representó a Uruguay en el Mundial.