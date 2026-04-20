La selección sub 21 celeste estará en la cita máxima, tras culminar en la tercera posición en el torneo Panamericano, disputado en Santiago.

En hockey sobre césped, la selección uruguaya femenina sub 21 clasificó al Mundial Junior que se disputará en 2027. El boleto lo consiguió al terminar en el tercer lugar de la Copa Panamericana que se disputó en Santiago; en el partido cumbre fue triunfo 1-0 sobre Chile, las anfitrionas.

Justina Arregui, en el segundo cuarto, anotó el valioso único gol del cotejo. La celebración fue tan grande como el objetivo: las Cimarronas clasificaron a la cita máxima por segunda ocasión consecutiva, siendo la tercera vez que asisten a la copa del mundo en esta categoría. En 2022, en Potchefstroom, Sudáfrica, Uruguay finalizó en el decimotercer lugar, mejorando un escalón en la edición 2025, en Santiago de Chile. Países Bajos es el actual tricampeón del mundo.

El camino en la Copa Panamericana

Uruguay realizó un gran torneo, en la fase inicial le ganó 1-0 a Chile con gol de Chiara Churcio, a México 3-0 con tantos de Arregui y doblete de Sol Martínez y 4-0 a Canadá con dos goles de Arregui, uno de Sofía Sansalone y otro de Martina Caset. Las derrotas fueron frente a las favoritas: Estados Unidos por 5-0 y Argentina por 2-1, ese día el gol celeste fue de Curcio.

Las estadounidenses volvieron a ser rivales, esta vez en semifinales. Hubo un meritorio empate 1-1 con gol de Camila Minatta, pero en la definición de shoot out el resultado fue 3-1 para las norteamericanas. En el partido por el tercer puesto se selló el bronce y la clasificación.

El plantel celeste estuvo conformado por: Francisca Guani, Chiara Curcio, Jacinta Curutchague, Camila Minatta, Valentina Luis, Sol Martínez, Manuela López, Agustina Guerrero, Milagros Segal, María Rodríguez, Clara Borthagaray, Justina Arregui, Agustina Mari, Victoria Chapital, Paulina Blanco, Inés de Posadas y Martina Cazet.