Sofía Barbosa, el 22 de abril, durante los Juegos Sudamericanos de la Juventud en Panamá. Foto: Udesur

La dupla de tenis doble mixto compuesta por Felipe Vázquez y Sofía Barbosa está en semifinales, mientras que el básquetbol comenzará el camino con favoritismo; en atletismo varios deportistas volvieron a quedar cerca de medallas.

Los Juegos Sudamericanos de la Juventud, que se están disputando en Panamá, terminarán el próximo sábado. Esta semana la delegación uruguaya no obtuvo medallas, pero se ilusiona con que llegue alguna más para sumarse a las 11 que se consiguieron la primera semana.

En doble mixto de tenis hubo un buen doblete de triunfos de la dupla compuesta por Felipe Vázquez y Sofía Barbosa. En primera instancia chocaron contra los competidores de Curazao, Keziah Fluonia y Brandon Bridgewater, y ganaron 4-1 en ambos sets. Ese enfrentamiento debió ser el martes, pero se disputó en la tardecita del miércoles, por eso el encuentro se jugó en chicos más cortos.

Los uruguayos volvieron a la pista en la noche y derrotaron a los peruanos Nicolás Baena e Yleymi Muelle, en un partidazo, 1-4, 5-4 y 11-9 en el tiebreak que ofició de tercer set para definir el ganador. Los celestes se van acercando a los puestos de medallas; esta tarde chocarán en semifinales con Benjamín Chelia y Sofía Meabe, de Argentina.

Con la bandera en el pecho

Uruguay debutó en básquetbol 3x3 femenino con derrota 8-6 ante Colombia. El equipo compuesto por Julieta Lauber, Paloma Figueredo, Agostina Nilo y Luana Lizzazoin van esta noche con Venezuela y mañana con Curazao en el grupo.

En básquetbol 3x3 masculino, Uruguay comenzará ante Paraguay y luego irá con Argentina en el día. Mañana cierra la participación en el grupo contra Bolivia. El plantel que dirige Carlos Barrios está compuesto por Mateo Sansberro, Luis Pedro Imas, Francisco Pereira y Brahian Gómez.

En esgrima, Francisco Pardo debutó con derrota 5-4 ante el colombiano Nicolás Camilo, pero luego se recompuso y le ganó 5-3 al brasileño Pedro Louzada. Por el grupo A de la espada individual, en la tarde, cayó 5-1 ante el venezolano Diego del Moral y 5-0 con el chileno Andrés Grageda. La solitaria victoria lo pasó a dieciseisavos de final contra el paraguayo Alejandro Acosta, donde cayó 15-11 y cerró su participación.

En golf no fue un buen día para los uruguayos Martín Silveira y Matías Angenscheidt, que marchan en los últimos dos puestos de la clasificación general, decimoctavo y decimonoveno, respectivamente. Mañana tendrán el último circuito, pero están muy lejos de los puestos de medalla.

Cerca pero no

En atletismo Uruguay volvió a estar cerca de medallas, como había sucedido el miércoles. Felipe Malgor terminó en la quinta colocación en la final 400 metros con vallas, con marca de 57:14, quedando a menos de tres segundos del bronce. El corredor de 15 años también disputó la final en 400 metros llanos donde fue séptimo con 54:93.

Sofía Reyes compitió en la final de salto largo y salió quinta. El mejor de los seis saltos, y el que le valió la marca, fue el quinto, donde se clavó en los 5,41 metros en la arena. Quedó a 17 centímetros del bronce y a 30 del oro.