Hinchas tricolores se abalanzaron sobre la delegación de Peñarol y un proyectil impactó en un dirigente.

Peñarol le ganó a Nacional de visitante en el Polideportivo del Parque Central y, prácticamente, confirmó el primer lugar de la fase regular. El carbonero solamente perdió seis encuentros en la temporada y, si la mejor colocación de cara a los playoffs todavía está en duda, es por la quita de cinco puntos que sufrió en todo el campeonato. El último fallo, por el cual perdió tres unidades, fue por el comportamiento de su hinchada en el clásico de la primera rueda de la liguilla, en el que el tricolor ganó en el Palacio.

Anoche también hubo triunfo visitante. No fue la primera vez que Peñarol se fue con una alegría del Polideportivo, pero sí una de las primeras ocasiones en que hubo riesgos de un incidente grande. Instantes después de la culminación del encuentro, los jugadores de ambos equipos se saludaron correctamente y se unieron a romper filas en la mitad de la cancha, algo usual en el básquetbol.

La delegación aurinegra se estaba retirando con normalidad, cuando de pronto una parte de la hinchada tricolor se abalanzó sobre la salida. Hubo intervención de la seguridad de la institución de La Blanqueada y posteriormente de la Guardia Republicana, que lanzó una bomba de estruendo para persuadir. Si bien no hubo contacto directo entre hinchada y delegación, volaron algunos proyectiles y uno de ellos impactó en la cara de un directivo mirasol.

¿Nacional puede tener sanciones?

El tricolor ya tiene antecedentes de quita de puntos en este torneo por el comportamiento de su hinchada, y eso lo complica. En caso de que el Tribunal de Penas considere que la quita de puntos es aplicable a lo sucedido, seguramente sean tres unidades: dos, que es el mínimo, y uno por reincidir.

Los jueces no estamparon nada en el formulario, pero hay veedores e imágenes públicas. También pueden existir denuncias. Los próximos días serán clave para saber cómo avanza el tema; ambos clubes tendrán oportunidad de presentar pruebas y escritos.

Se espera que la resolución del fallo sea antes de la disputa de la última fecha, que está pactada para el sábado 2 de mayo con los partidos Malvín-Aguada, Nacional-Defensor Sporting y Peñarol-Hebraica y Macabi.

Anteriormente, el próximo sábado, a las 21.30, Aguada recibirá al tricolor, y el martes 28 se disputará de forma íntegra la penúltima etapa con los siguientes encuentros: Defensor Sporting-Aguada, Peñarol-Malvín y Nacional-Hebraica y Macabi.

Tabla de posiciones Liguilla PG PP PTS Peñarol (3) 24 6 49 Nacional (1) 19 10 46 Hebraica 16 14 46 Malvín (1) 18 12 46 Aguada (2) 20 9 45 Defensor Sp. 14 16 44

(1) Quita de dos puntos.

(2) Quita de cuatro puntos.

(3) Quita de cinco puntos.