Santiago Véscovi, de Peñarol, contra Nacional por la Liga Uruguaya de Básquetbol, el 22 de abril, en el Polideportivo del Gran Parque Central.

En un partido con final de locos, el carbonero se impuso 84-82 en el Polideportivo tricolor.

Peñarol ganó el clásico, que es un fin en sí mismo por la rivalidad deportiva que existe con Nacional, de visitante y sufriendo más de la cuenta. Pero el triunfo también fue el medio para que el carbonero quede muy cerca de asegurar la mejor colocación de cara a playoffs. Para que eso no suceda, debería perder todo y que el tricolor gane los tres encuentros que le quedan.

Lindo de ver

El primer tiempo fue muy parejo; Peñarol se llevó el chico inicial por tres puntos y se fue al descanso largo cuatro arriba, 43-39. La ventaja máxima de los dos fue de cinco unidades. El partido fue cambiante, entretenido y de nivel altísimo.

En el primer cuarto fluyó un poquito mejor Nacional colectivamente, con el dominicano James Feldeine inspirado en el goleo exterior, pero la visita generó muchas ventajas desde las manos de Santiago Véscovi y aprovechó que el locatario hizo demasiadas faltas para sumar desde la línea de libres, ya que tiró 11 personales en los primeros diez minutos.

El tricolor comenzó a puro triple el segundo parcial, pero Nicolás Lema respondió con la misma moneda. Por diseño, Álvaro Ponce decidió liberar al alero que estuvo certero a pie firme; Norris Cole fue astuto para buscarlo. A medida que fue pasando el encuentro, el nivel de pitazos cambió; se permitió mayor contacto físico, algo que suele beneficiar al bolso que, esta vez, no logró transformarlo en puntos de ataque rápido.

Un bombazo final de Jy'lan Washington tras buen movimiento colectivo de balón cerró un primer tiempo donde Peñarol fue levemente superior y terminó siendo inteligente para atacar la defensa en zona con la que Nacional intentó cambiar la dinámica en el trámite.

Con el sufrimiento del final

En el tercero, Peñarol dominó el rebote ofensivo y convirtió mucho de segunda oportunidad. Nicola Pomoli y el colombiano Andrés Ibarguen estuvieron cómodos en ese estilo de juego donde el carbonero volvió a errar mucho, pero tuvo jugadores para corregir y poner el balón en el aro. En este chico, el carbonero tomó más de la mitad de los rebotes que hubo en el aro rival.

Nacional se mantuvo mientras consiguió buenos porcentajes del tiro exterior; una vez que se secó, dejó de anotar. Por momentos confundió velocidad con apuro, con escasa lectura de juego para evitar chocar repetidamente con la defensa rival.

El segundo tiempo fue más desprolijo; Peñarol se prestó mejor la pelota, mientras que Nacional fue todo a impulsos individuales. Santiago Calimares dio un paso adelante en momento cumbre y desde sus triples el carbonero estiró la renta a doble dígito.

El tricolor llegó a ponerse a tres con Feldeine exuberante ofensivamente, pero Connor Zinaich falló dos libres claves y Cole tomó responsabilidades con éxito para que el carbonero retomara siete de ventaja a poco más de un minuto para la chicharra final. El epílogo fue de locos: Feldeine puso libres y Patricio Prieto un triple para soñar. Peñarol perdió balones en la salida, Nicola Pomoli falló personales para liquidarlo, Ibarguen otro y a García Morales le pitaron una técnica. Nacional remó, pero ya estaba lejos y Emiliano Serres tomó el rebote del partido. Ganó Peñarol de visitante y será el mejor equipo de la fase regular.

Ibarguen y Véscovi anotaron 14 puntos cada uno en el carbonero, dentro de un goleo repartido con cinco jugadores en doble dígito y 32 puntos desde la banca. Feldaine terminó con 37 unidades y 7 rebotes; si alguien tenía dudas en su permanencia hasta el final de la temporada, se encargó de confirmar que está vigente.

Tabla de posiciones Liguilla PG PP PTS Peñarol (3) 24 6 49 Nacional (1) 19 10 46 Hebraica 16 14 46 Malvín (1) 18 12 46 Aguada (2) 20 9 45 Defensor Sp. 14 16 44

(1) Quita de dos puntos. (2) Quita de cuatro puntos.

(3) Quita de cinco puntos.