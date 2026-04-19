El carbonero, en cancha, venció cómodamente a Aguada en la preparación rumbo al clásico, que será un mano a mano para definir el primer lugar.

El tribunal de penas se expidió sobre los hechos que se dieron en el Palacio Peñarol tras el último clásico disputado por la Liga Uruguaya de Básquetbol. Allí se sancionó al carbonero con la quita de tres puntos y siete encuentros sin público.

Esto repercutió directamente en la tabla, donde los de Leandro García Morales parecían ir cómodos a la obtención del primer lugar rumbo a los playoffs. De todas formas, Peñarol ganó un partido importante al superar cómodamente a Aguada 103-95, en un resultado final que no refleja la superioridad que tuvo el aurinegro durante grandes pasajes de la noche.

Ese día debutó con buen suceso Norris Cole, bicampeón de la NBA con Miami Heat, que llegó para sumarse en el cierre de la temporada; terminó con 14 puntos y 7 asistencias. Uno de los principales beneficiados fue Santiago Véscovi, que mucho más liberado se lució con 21 tantos, y el colombiano Andrés Ibargüen aportó 19 unidades en el podio de las figuras. Luis Santos con 29 puntos y 10 rebotes fue el mejor del rojiverde, que estuvo desconocido.

Semana corta

Quedan dos fechas para terminar la fase regular y algunos encuentros sueltos que están atrasados. Biguá y Urunday Universitario, que hace un mes no juegan, están esperando sabiendo que serán los equipos 7 y 8 de los playoffs. Defensor Sporting será el 6. El resto es todo una incógnita.

Esta semana solamente habrá dos encuentros. El miércoles a las 21.15 es el clásico entre Nacional y Peñarol en el Polideportivo tricolor; será el primer encuentro del bolso luego de la participación en el Final Four de la Basketball Champions League Americas, en la que terminó en el tercer lugar.

El jueves, también a las 21.15, Defensor Sporting va con Aguada en el gimnasio de Welcome. Este encuentro es clave para el fusionado ya que puede tirar hacia abajo a su rival de turno y evitar chocarlo en los cuartos de final del torneo.

Tabla de posiciones Liguilla PG PP PTS Peñarol (3) 23 6 47 Hebraica 16 14 46 Malvín (1) 18 12 46 Nacional (1) 19 9 45 Aguada (2) 20 9 45 Defensor Sp. 14 16 44

(1) Quita de dos puntos.

(2) Quita de cuatro puntos (3) Quita de cinco puntos.