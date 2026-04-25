La tradicional competencia contará con 59.000 corredores.

La uruguaya Julia Paternain estará en el punto de partida en Greenwich Park junto a competidores de élite del atletismo mundial.

En la 46ª edición de la Maratón de Londres, una de las seis competencias principales del circuito Abbott World Marathon Majors (junto con Tokio, Boston, Berlín, Chicago y Nueva York), se espera que larguen 59.000 corredores, luego de un récord de inscriptos que, al momento del sorteo de aceptación, alcanzó la cifra de 1.133.813 personas.

Un poco de historia

En 1981, el campeón olímpico Chris Brasher, inspirado en la maratón de Nueva York, fundó la tradicional competencia. La carrera fue testigo de récords mundiales en la disciplina, como el logrado por la británica Paula Radcliffe en 2003 al parar el cronómetro en los 2.15:25, marca que se mantuvo vigente durante 16 años hasta ser superada en 2019 por Brigid Kosgei en Chicago con un tiempo de 2.14:04. La competidora británica mantiene también el récord en el circuito.

En la rama masculina, el más rápido en completar los 42,195 km fue el keniata Kelvin Kiptum, que logró cruzar la línea de llegada en 2.01:25 en 2023. Meses más tarde, en Chicago, el propio Kiptum bajó la barrera de las dos horas y un minuto al establecer el récord mundial vigente: 2.00:35.

El recorrido y los favoritos

La maratón se largará de manera escalonada. A las 9.05 (hora local, cuatro horas más en Uruguay) partirán los competidores en silla de ruedas, a las 9.25 lo hará la élite femenina y a las 10.00 la élite masculina y la salida masiva.

El punto de partida será en Greenwich Park, al suroeste de la capital inglesa. Tendrá un trazado plano, sin desnivel positivo, ideal para los aspirantes a destruir cronómetros. Los atletas atravesarán puntos icónicos de la ciudad, como el Museo Marítimo Nacional engalanado por el Cutty Sark. Promediando la competencia se cruzará el río Támesis por el Tower Bridge. Otros sitios emblemáticos –la Torre de Londres, la Catedral de San Pablo, St. James Park– custodiarán de forma silenciosa a la multitud que intentará completar la travesía atlética. Luego de pasar frente al Palacio de Buckingham, el asfalto rojo de la avenida The Mall será la superficie por donde se correrán los últimos 350 metros hasta la línea de llegada.

Entre los inscriptos se encuentran atletas de élite como Sabastian Sawe (Kenia), el vigente campeón, que defenderá tanto el título como su invicto: ganó las tres maratones en las que compitió (Londres y Berlín 2025 y Valencia 2024; en esta última ostenta su mejor marca de 2.:02:05). El ugandés Jacob Kiplimo también estará en la línea de partida con el objetivo de mejorar el segundo puesto logrado en la pasada edición. Entre sus últimos resultados se destacan las victorias obtenidas en la maratón de Chicago en 2025 y en la media maratón de Lisboa a comienzos de marzo. Otro de los que engrosan el cartel de largada es el debutante en la disciplina Yomif Kejelcha, quien en su palmarés cuenta con el récord mundial de media maratón, obtenido en 2024 en Valencia.

Entre las mujeres, la principal candidata a quedarse con el primer lugar es Tigst Assefa, vigente campeona, quien en la pasada edición marcó un tiempo de 2.15:50 y estuvo a tan solo 25 segundos de romper el récord del circuito de Radcliffe. A modo de reseña la atleta etíope cuenta con victorias en tres grandes maratones, (Berlín 2022 y 2023 y Londres 2025) y las medallas de plata obtenidas en los Juegos Olímpicos París de 2024 y en el Mundial de Atletismo de Tokio 2025. La keniata Joyciline Jepkosgei es otra de las aspirantes a quedarse con el oro; supo ganar la prueba en 2021 y obtener medallas en otras tres oportunidades, además de que en 2019 ganó la maratón de Nueva York. Otro nombre a tener en cuenta es el de la experimentada keniata Hellen Obiri, que a sus 36 años debutará en esta competencia. Obiri conquistó Boston (2023 y 2024) y Nueva York (2023 y 2025), además del bronce en la disciplina en los Juegos Olímpicos de París.

La gran ausente es la neerlandesa de origen etíope Sifan Hassan, quien sufrió una lesión en el tendón de Aquiles que le quitó la posibilidad de recuperar el cetro de ganadora en Londres de 2023.

El crédito celeste

En la línea de salida estará Julia Paternain, quien correrá su tercera maratón. En la pasada temporada debutó en Rockland Lake State Park, donde estableció un nuevo récord nacional uruguayo en 2.27:09, y obtuvo la recordada medalla de bronce en el Mundial de Tokio con una marca de 2.27:23.

Durante la actual temporada, Paternain participó en la media maratón de Nueva York celebrada el 14 de marzo, en la que corrió a ritmos como para bajar las marcas nacionales de 5 km y 10 km, pero tuvo que abandonar. A mediados de febrero, la atleta nacida en territorio mexicano obtuvo el cuarto puesto en los 10.000 metros en Mesa, Arizona, con un tiempo de 33:03.

En la conferencia de prensa oficial de la carrera, Paternain recordó su infancia en suelo británico y que terminó segunda en la minimaratón de Londres (últimas tres millas del recorrido) previo a irse a vivir a Estados Unidos. En su declaración manifestó la emoción de regresar para “poder cerrar el círculo” al debutar en la carrera, y dijo que lo hará con la ilusión de poder brillar entre la constelación de estrellas de la disciplina y establecer una nueva marca nacional.