El equipo de Paso de la Arena quedó puntero de la serie A, mientras que Oriental de La Paz puede quedarse con la serie B si le gana a Rentistas el lunes en el cierre de la fecha.

La 6ª fecha del Torneo Competencia de la segunda división profesional se disputó, casi completa, el fin de semana. El certamen que está en juego es similar al Intermedio de la A, pero se juega en el arranque del año; hay dos series de siete equipos y los finalistas jugarán una final que otorga como premio un lugar en los playoffs por el tercer ascenso, en caso de que el campeón no obtenga un logro mayor a final de temporada. Además suma para la tabla anual y la del descenso, en la que River Plate está último.

De todas formas, esta semana y con el campeonato en marcha, habrá una votación clave en la que se pueden anular los descensos directos para que los últimos dos de la tabla de promedios jueguen repechajes antes los equipos que terminen en el tercer y cuarto puesto de la vieja C. Si bien la decisión está en el aire desde el inicio del año, ponerla en funcionamiento con nombres propios no parece la opción más justa.

Al Paso

Huracán de Paso de la Arena le ganó 2-1 a Fénix y pasó a liderar la serie A, está invicto con dos triunfos y tres empates. Maximiliano Rodríguez puso en ventaja al líder, Gastón Colman empató para los de Capurro, pero el zaguero Joaquín Machado desató el festejo definitivo.

Atenas, que todavía no conoció la victoria, sacó un triunfo para crecer anímicamente, fue 1-0 sobre Tacuarembó con solitario gol de Facundo Vigo sobre el final del encuentro que se disputó en el Campus de Maldonado.

Cerrito y La Luz empataron sin goles y perdieron la chance. Los merengues tendrán fecha libre en la última etapa, por lo que no podrán alzarse con su zona. Uruguay Montevideo no jugó este fin de semana.

Quedó apasionante la definición: Huracán tiene 9, Fénix, Uruguay Montevideo y Cerrito 8, La Luz 7, Atenas 4 y Tacuarembó 2.

Oriental por coronarse una fecha antes

La fecha en la serie B se cerrará el lunes a las 18.00 en el Complejo Rentistas, donde el locatario recibirá a Oriental de La Paz, que, si gana, se quedará con la serie con un partido de anticipación.

En lo jugado hubo dos igualdades: Miramar Misiones y Colón 0-0 en el Charrúa y Plaza Colonia-Paysandú 1-1 en el Prandi. Ezequiel Amaro puso la ventaja para los sanduceros, pero Pablo García empató en el rebote tras fallar un penal. River Plate tuvo fecha libre.

Oriental tiene 10, Plaza Colonia y Colón, que ya no juega más, 9, Rentistas 8, Paysandú y Miramar Misiones 4 y River Plate 1.