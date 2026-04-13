Los celestes de Canelones lideran la serie B mientras que Fénix le ganó el partido de la fecha a Cerrito y está primero en la serie A.

La 5ª fecha del Torneo Competencia de la segunda división profesional se disputó el fin de semana. El certamen es similar al Intermedio de la A, pero se juega en el arranque del año; hay dos series de siete equipos y los finalistas jugarán una final que otorga como premio un lugar en los playoffs por el tercer ascenso, en caso de que el campeón no obtenga un logro mayor a final de temporada. Además suma para la tabla anual y la del descenso, en la que River Plate está último.

Oriental bien arriba

Orienta de La Paz es el mejor equipo del torneo hasta el momento, en juego y en resultados. En la noche sabatina le ganó 2-1 a Miramar Misiones, lidera la serie B y la tabla global. Renato Alexandrino y Benjamín Núñez anotaron para el ganador, mientras que Lucas Zeballos descontó para el cebrita.

En el mismo grupo anda deambulando River Plate, que sigue sin triunfos. Perdió 4-2 a manos de Colón pese a que comenzó ganando con tanto rápido de Cristian Techera, pero con tres de Ramiro Quintana y uno de Lucas Techera lo dio vuelta el locatario; sobre el final Maximiliano Burruzo anotó un nuevo descuento para el darsenero, que no levanta.

El viernes, en el adelanto, Rentistas se impuso 1-0 a Paysandú en el estadio Artigas con gol tempranero de Horacio Sequeira, que es salteño. El locatario terminó con nueve por las expulsiones de Agustín Vique y Brandon Logiuratto. Plaza Colonia tuvo fecha libre.

A falta de dos etapas, arde la definición del primer finalista: Oriental tiene 10, Colón, Rentistas y Plaza lo siguen con 8, Paysandú y Miramar tienen 3, y cierra con 1 River Plate.

Renace Fénix

Fénix goleó 4-1 a Cerrito en el partido que más prometía del fin de semana. Valentín Luciani, Andrés Barboza, Axel Pérez y Enzo Suárez convirtieron para los dirigidos por Carlos Canobbio, mientras que Santiago Pereira había descontado parcialmente para el auriverde, que jugó casi todo el partido con diez y terminó con nueve; vieron la roja Santiago Ruiz y Matías Soto.

Uruguay Montevideo también es líder, aunque todavía no tuvo fecha libre; venció 2-0 a La Luz con tantos de Maximiliano Lombardi y Gonzalo Barreto. En el cierre de la fecha, Huracán se impuso 2-0 en el Goyenola a Tacuarembó con festejos de Mateo Aramburú y Joaquín Rodríguez. Atenas tuvo fecha libre.

Fénix y Uruguay Montevideo tienen 8, Cerrito 7, Huracán y La Luz 6, Tacuarembó 2 y Atenas 1.