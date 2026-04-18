Este sábado en el estadio Centenario.

En su deseo de ir al Mundial 2027, Uruguay tiene un partido clave este sábado a las 18.00. Las dirigidas por Ariel Longo llegarán al Centenario después de dos partidos, donde perdieron ante Perú 2-1, pero también donde ganaron en la altura ante Bolivia por el mismo marcador. Estos tres puntos en El Alto son los que reposicionan a Uruguay en la tabla y le dan pie para seguir creciendo en busca, primero, de uno de los dos cupos para repechajes intercontinentales que hay –el tercer y cuarto puesto de esta Liga de Naciones– y, por qué no, aunque más difícil, soñar con ir directo a Brasil 2027 quedando en el primer o segundo puesto.

Si bien es cierto que la celeste solo ha ganado una vez en la clasificatoria, el rendimiento ha sido más alentador que los resultados. Uruguay ha competido siempre, mostrando un buen juego y postura ambiciosa en la mayoría de los partidos, y también ha dado sobradas muestras de personalidad. Chile, hoy cuarto, viene arriba de Uruguay en la tabla, pero tiene un partido más, por lo que, de ganarles a las trasandinas, las nuestras subirán escalones –que dependerán de cuántos suban o no otras selecciones, pero subirán–.

El partido será en el Centenario, donde se habilitó solo la tribuna Olímpica. La Asociación Uruguaya de Fútbol fijó un precio popular, $ 190, con venta a través de la web de AUF Tickets. Los menores de hasta 12 años podrán ingresar gratis acompañados por un adulto, una invitación directa a las familias para acercarse al partido.

Tabla de posiciones