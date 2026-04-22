Nacional no contará con Gianfranco Espíndola, suspendido, en el partido que irá 21.15 en el Polideportivo del Parque Central; el que gane prácticamente asegura el número 1 en playoffs.

A la Liga Uruguaya de Básquetbol le quedan dos fechas para terminar la fase regular y comenzar la disputa de playoffs, pero antes de eso se jugarán los dos cotejos pendientes. Hoy será el primero: Nacional recibe a Peñarol en el Polideportivo del Gran Parque Central a las 21.15. Para completar el calendario, el sábado por la noche Aguada recibirá al tricolor.

Tras la quita de puntos a Peñarol por los incidentes al terminar el clásico en el Palacio, el mejor lugar de la fase regular se convirtió en un mano a mano entre bolsos y carboneros, por lo que el triunfo de esta noche toma relevancia absoluta en la definición.

Nacional viene de conseguir la medalla de bronce en la Basketball Champions League Americas el último fin de semana tras perder la semifinal con Franca y ganarle a Flamengo. Álvaro Ponce no podrá contar con Gianfranco Espíndola, que recibió cuatro fechas de sanción por una agresión a Agustín Zuvich, de Aguada. Hoy cumplirá la primera. Erik Thomas, que fue contratado para el torneo internacional, tampoco seguirá en el plantel ya que en el torneo doméstico solamente puede haber tres extranjeros por equipo.

Peñarol le ganó cómodamente al rojiverde en su última presentación, el viernes pasado, donde debutó Norris Cole, con buen suceso. La llegada del estadounidense bicampeón de la NBA liberó a Santiago Véscovi de la conducción, aunque los centímetros en el perímetro se achicaron bastante y eso es algo que puede aprovechar el locatario.

La lucha por la intensidad defensiva para anotar puntos en campo abierto será una de las claves del clásico, como sucedió en todos los enfrentamientos hasta el momento.

Un mes esperando

Biguá y Urunday Universitario hace más de un mes que no juegan; al suspenderse el reclasificatorio están esperando para jugar playoffs. El elenco de Villa Biarritz terminó séptimo y el estudioso octavo, por lo que serán rivales de Nacional y Peñarol en series al mejor de cinco encuentros.

Las últimas dos fechas de la fase regular de la liguilla se disputarán el martes 28 de abril y el sábado 2 de mayo. Ahí quedarán definidos todos los puestos de playoffs, aunque es un hecho que Defensor Sporting será el sexto, por lo que resta conocerse los cinco primeros.

El martes Defensor Sporting va con Aguada, Peñarol recibe a Malvín y Nacional a Hebraica y Macabi. En la última, Malvín va con Aguada, Nacional con Defensor Sporting y Peñarol con Hebraica y Macabi.

Tabla de posiciones Liguilla PG PP PTS Peñarol (3) 23 6 47 Hebraica 16 14 46 Malvín (1) 18 12 46 Nacional (1) 19 9 45 Aguada (2) 20 9 45 Defensor Sp. 14 16 44

(1) Quita de dos puntos.

(2) Quita de cuatro puntos (3) Quita de cinco puntos.