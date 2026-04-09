En su debut en la Libertadores 2026 los tricolores resignaron el triunfo ante Coquimbo en Chile: 1-1.

En su debut número 53 de las 66 ediciones de la Copa Libertadores que se han jugado, Nacional empató 1-1 en Chile, en un partido que iba ganando hasta la última jugada, cuando llegó el empate local con gol de su uruguayo. Pudo haber ganado Nacional, pero sufrió muchísimo el segundo tiempo con el repiqueteo de los aurinegros, al punto de que cualquier persona con un par de decenas de partidos encima podía advertir que era inminente el empate.

Los tricolores dominaron en el primer tiempo, sobre todo después del gol de Sebastián Coates, pero padecieron el complemento cuando el equipo pirata asumió, con mucha vergüenza y empuje, el partido que esperaba toda la ciudad. Tanto fue así, que lo consiguió. También es verosímil pensar que Nacional no estuvo a la altura de sus expectativas como colectivo.

Volver a empezar

66 años después, la magia de la Libertadores sigue desembarcando en cada puerto con su aura especial de torneo sin igual, en el que su bautismo inicial estremece igual que a quien ya suma cientos de partidos. Para el caso, era la segunda participación de Coquimbo Unido –que había jugado en 1992– y la 53ª de Nacional, que estrenaba además su trigésima temporada consecutiva, marca que ningún club de América ha obtenido en el más prestigioso torneo.

Ese magnetismo se sintió desde el arranque en el estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso, colmado de gente con la expectativa de recibir un partido que seguramente estaba destinado a conmocionar a propios y extraños. Ya de entrada, la propuesta y la enjundia de Nacional se hicieron presentes: se plantó en campo rival sin ningún problema, como si estuviese jugando de local y atendiendo las buenas evoluciones del equipo chileno.

El equipo de Jorge Bava manejó la geografía del campo con autoridad, aunque el chileno demoró apenas cinco minutos en atravesar la frontera de la media cancha para registrar su primer ataque aurinegro. Fue una jugada que terminó con la pelota en las redes, pero el gol no fue válido por una clara falta del zaguero uruguayo Manuel Fernández, quien en la carga contra el arquero Nacho Suárez lo empujó y le impidió actuar.

El guante de Lodeiro y el martillo del capitán

A la vuelta de ese susto, en una primera cápsula de 15 minutos interesantísimos, Nacional estuvo a nada de marcar cuando, tras un tiro de esquina de Nicolás Lodeiro, la peinó Gonzalo Carneiro y, en la línea, la barrió el propio Fernández para salvar al local.

Sin embargo, a los 22 minutos la insistencia tricolor tuvo premio. Tras una magnífica trepada de Tomás Viera por la izquierda que el arquero Diego Sánchez resolvió en última instancia, llegó el córner definitivo. El centro de Lodeiro fue perfecto y el doble ritmo, con desmarque incluido, de Coates fue excelente al hacerles perder la referencia a los defensas de Coquimbo Unido. El cabezazo limpio, puro y franco del capitán venció irremediablemente al golero chileno para marcar el 1-0, de cara a la tribuna de los cientos de bolsos que llegaron hasta el norte de Chile.

El puerto del sinsabor y el desembarco del gol del empate

Para el segundo tiempo ambos ajustaron su propuesta técnica. El Nacional de Bava se vio ligeramente obligado por la salida por lesión de Carneiro, lo que permitió el ingreso de Juan Cruz de los Santos. Con el juvenil en la cancha, el bolso ganó mucha más movilidad que la que ofrecía el potente Carneiro y buscó estirar las líneas del rival con transiciones rápidas.

Mientras tanto, el equipo portuario chileno asumió definitivamente su condición de local y empezó a repetir ataques punzantes. Fue entonces que registramos una intervención clave de Ignacio Suárez: el arquero uruguayo, ante un remate franco de Johansen, voló con estirpe contra el caño derecho y logró manotear el útil para enviarlo al córner, salvando la caída de su arco en un momento crítico del pleito.

Los ataques de los chilenos empezaron a sucederse y el buzo bordó de Suárez empezó a verse cada vez con más color. Nacional hizo una segunda variante, esta vez técnica y estratégica: dio ingreso a Mauricio Vera por Lodeiro para compensar y tratar de neutralizar el trabajo del mediocampo chileno, dado que casi todo el juego atravesaba la media cancha y se instalaba en la mitad del campo tricolor.

El equipo de Bava tenía poca respuesta, en tanto quedó muy colgado arriba el sanducero Maximiliano Gómez, sin posibilidad de recibir alguna pelota limpia o de poder asociarse, tras sus intentos de pivoteo, con alguien que llegara cerca. En la única que tuvo el equipo tricolor, llegando a un ataque asociado por la derecha con Baltasar Barcia y Maxi Gómez, este la remató de pura calidad y la redonda se fue apenas al lado del caño izquierdo de Sánchez.

La ironía del destino en el final

Sin embargo, esa no fue la jugada de mayor validez del segundo tiempo. Un cabezazo, tras un córner de Manuel Fernández y una falla en la salida de Suárez fue despejado en la línea, de cabeza y apenas, por Coates, en una acción de tanta validez como la del cabezazo del gol.

En el final mismo del partido llegó el empate de Coquimbo tras sus reiterados ataques. El 1-1 vino después de una salida equivocada de De los Santos que terminó en el gol de Fernández, aquel muchachito que apareció en Racing y que ahora es un experiente zaguero con años fuera del país, después de un remate mal contenido por Suárez, que dejó un rebote corto para que el uruguayo al servicio de los chilenos la empujara de zurda rumbo a las redes.

Una pena para Nacional, que aun sin un buen juego podría haber vuelto con los tres puntos y con los dólares, que al final se quedaron en la bóveda de Luque esperando otra mejor oportunidad.